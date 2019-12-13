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獨／遠航信託半數「搬走」 誰在喬事公文全揭露

台南消防局建置救災智慧管控 守護救災人員及市民安全

2019-12-13 17:42聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

近日台中市大雅區鐵皮工廠火災搶救，均造成兩名消防人員殉職，台南市消防局建置「救災安全APP」，用在控管救災人員進出火場情形，輔助現場安全官管控入室救災人員及工作時間，並有氣瓶存量警示，如發現氣瓶存量不足，可即時下令消防員撤離火場，消防局指出，維護救災人員安全為首要目標外，提升救災效率並守護市民財產及生命安全。

同時，消防局引進遠端監控技術及無人機航點救援電腦，將遠端監控鏡頭安裝於消防車上，在災害發生時，現場除指揮官可下達指令外，總督導官也可藉由指揮中心螢幕或個人手機即時掌握現場災情，並搭配無人機電腦預先規畫航點即時監控災情、傳遞災害現場影像，有助於現場指揮官決策判斷，加速救援行動，強化控管機制，提升救災效率，並守護市民財產及生命安全。

台南市長黃偉哲及多位議員出席「救災安全APP」發表會，黃偉哲說，消防局今天做的災時智慧管控的展示，可以讓市民朋友們更高枕無憂，因為他們不管是在火災，或是在山難，或是在緊急救護的情況下，都可以讓消防弟兄發揮最強的戰力，而且能夠安全，救災的人的安全也要得到確保，所以在進入火場的時間管控及勤務交換的時候，能夠一方面能夠保持效率，一方面維持救災人員的安全。

消防局指出，救災主力車輛配置行動派遣專用GPS車隊管理平板174部，預載119行動派遣專用APP，搭配山難搜救專用定位儀GPS，提供消防人員24小時內受理案件資訊兼具GPS座標定位功能，能即時顯示車輛定位點座標資訊，除協助案件現場地址搜尋規劃與導航救災車輛路徑至報案地點外，也顯示附近消防水源、毒化物場所、AED等相關救災資訊圖示，協助指揮官即時掌握出勤人車等案件相關統計資料。

且第一線救護車配置60台救護平板內建救護紀錄表E化管理系統，搭配紙本救護紀錄表雙軌上線，針對送醫過程中運用行動通訊與平板等資訊技術，結合派遣系統及E化表單，讓救護車、119指揮中心、醫院三方快速回報傷病患資料，且與台南市各家急救責任醫院協調搭配使用，預計明年元旦正式上線。

市長黃偉哲及多位議員肯定消防局所做災時智慧管控機制，能夠一方面能夠保持效率，一方...
市長黃偉哲及多位議員肯定消防局所做災時智慧管控機制，能夠一方面能夠保持效率，一方面維持救災人員的安全。記者邵心杰／攝影
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義消向市長黃偉哲等人介紹空拍機，協助火災搶救等技能及設備。記者邵心杰／攝影
義消向市長黃偉哲等人介紹空拍機，協助火災搶救等技能及設備。記者邵心杰／攝影
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台南市消防局建置「救災安全APP」，用在控管救災人員進出火場情形，輔助現場安全官...
台南市消防局建置「救災安全APP」，用在控管救災人員進出火場情形，輔助現場安全官管控入室救災人員及工作時間，維護救災人員安全為首要目標。記者邵心杰／攝影
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救護車黃偉哲消防員

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