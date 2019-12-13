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獨／遠航信託半數「搬走」 誰在喬事公文全揭露

高中生夜闖校園搞破壞 見校長臉書發文警惕今自首道歉

2019-12-13 17:36聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣斗六石榴國小今天發現校園一處洗手台的把手遭人弄斷丟棄一旁，學校調閱監視器畫面，發現有數名男子昨夜闖入校園，校長蔡正龍在臉書發文，指該行為已造成學校困擾，希望當事人尊重學校也尊重自己，今天下午就接獲警方通知，肇事的5名高中生自首認錯，並買來水龍頭賠償，蔡正龍表示，5名高中生是畢業校友，一時貪玩闖入學校闖禍，但主動認錯，學校願意給孩子一個機會。

蔡正龍表示，今天到學校後，發現學校其中一處洗手台的水龍頭把手遭人破壞弄斷，因非首次，包括寒暑假，今年已是第三起遭人破壞水龍頭，調閱監視器發現昨晚9點多左右，有數名男子闖入校園。

監視器畫面發現他們疑似從洗手台爬上二樓教室，可能過程中導致水龍頭把手斷掉，並在二樓教室嬉戲，甚至疑似在校園內抽菸，將菸蒂丟在校內。

蔡正龍表示，也許他們只是一時好玩，但已造成學校很大的困擾，學校歡迎民眾休閒運動，但不該製造髒亂、破壞公物，所以發文在臉書社團警惕，希望他們能尊重學校也尊重自己。

蔡正龍表示，下午學校接獲警方通知，原來是5名曾就讀石榴國小的高中生昨夜貪玩闖進校園，並不慎把水龍頭弄壞，幾個高中生買來新的水龍頭賠償，並向校方認錯，因為他們主動認錯，決定給他們一個自新的機會，不再追究，至於前兩次水龍頭被破壞，經詢問非5人所為。

雲林縣斗六石榴國小今天發現校園一處洗手台的把手遭人弄斷丟棄一旁，學校調閱監視器畫...
雲林縣斗六石榴國小今天發現校園一處洗手台的把手遭人弄斷丟棄一旁，學校調閱監視器畫面，發現有數名男子昨夜闖入校園，校長蔡正龍在臉書發文，指該行為已造成學校困擾，今天下午就接獲警方通知，肇事的5名高中生自首認錯，並買來水龍頭賠償。記者陳雅玲／翻攝
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雲林縣斗六石榴國小今天發現校園一處洗手台的把手遭人弄斷丟棄一旁，學校調閱監視器畫...
雲林縣斗六石榴國小今天發現校園一處洗手台的把手遭人弄斷丟棄一旁，學校調閱監視器畫面，發現有數名男子昨夜闖入校園，校長蔡正龍在臉書發文，指該行為已造成學校困擾，今天下午就接獲警方通知，肇事的5名高中生自首認錯，並買來水龍頭賠償。記者陳雅玲／翻攝
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抽菸斗六自首

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