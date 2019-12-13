企業熱衷防災體驗營 紛紛來竹山消訓中心取經

為了串連醫療及防災，台南市立醫院日前委託消防署辦理防災體驗營，預計140名醫療人員參與在竹山消訓中心，總5個梯次的防災體驗營，不但是第一次醫療主管親自趴地滾實火，體驗學習防災知識外，也提升火災時自我的應變處理能力。

位於南投竹山的消防署訓練中心，是目前亞洲最大、世界第三大的專業消防及防救災實體訓練基地，訓練中心最大特色是有各式各樣搶救防災的模擬場地，甚至有船舶、航空器、隧道等模擬場地或設施，是國內首見，消訓中心說，航空器災害搶救訓練場，機身以波音737為藍本，尾翼則是麥道客機，可模擬不同機型救災。

更有仿建築物訓練設施內，模擬當災害發生時如何避難逃生的訓練，讓到訪學員們在緊急狀況發生時，都能以冷靜正確方式操作救命器材及正確地應變，過程中每位學員皆專心地聽講，認真地操作，與教官們的互動皆非常良好，且表示受益良多。

台南市立醫院表示，很高興第一次派遺院內醫療、護理、醫技、行政等4大部門，分梯次前來此體驗營，首梯次的35位參與學員們多為各單位主管，由蔡院長、內外科部長、各科主任、護理長及醫技組長，從上午10時進行局限空間避難、火場熱煙及黑暗體驗，甚至以身上著火「停趴滾」口訣親身參與。

院長蔡良敏指出，能夠帶領內、外科部長、各科主任、護理長及醫技組長等35名進行實火體驗，學員們汗流浹背的表示此趟學習之旅滿載而歸，一回家就要趕緊教導家人。