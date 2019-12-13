一腳穿藍襪、一腳穿紅襪！他網路號召「反串罷韓」卻投案

挺韓、罷韓遊行將在12月21日於高雄大車拚，高雄市警方嚴陣以待。然而，今臉書社群「韓國瑜中華民國庶民團」、「打馬悍將」等多個社團陸續出現類似「集結令」發文，有網友號召挺韓人士在遊行當天集結，反串罷韓者，但以「一隻腳穿藍襪、一隻腳穿紅襪」作為挺韓暗號，意圖用脫序行為破壞罷韓者形象。高雄市警局今接獲陳姓男子來電投案，自稱是發文者。

臉書社群上有網友號召，挺韓人士換上罷韓團體衣服，以「一隻腳穿藍襪、一隻腳穿紅襪」作為挺韓暗號，在12月21日當天中午集結鹽埕埔捷運站3號出口，等到活動高潮時，在不犯法、不傷害人的前題下，做出破壞對方形象的脫序行為，以博取媒體關注，並達到吸收中間選民好感目的。

高雄市警局掌握情資後，主動介入情蒐，並在今上午10時左右接獲陳姓男子主動來電，自稱看到挺韓、罷韓兩陣營情勢激烈，一時好玩才發文，沒想到卻引起社會、媒體關注，感到相當不好意思，於是已先行刪除貼文。

據了解，來電投案的陳姓男子是台北市人，警方擬要求他赴北市轄區派出所到案說明；至於陳是否確是韓粉身分，有待警方進一步釐清。

鹽埕分局偵查隊長黃錦富表示，陳男發文行為恐涉及社會秩序維護法63條規定，散布謠言、足以影響公共安寧，依法可處3日以下拘留、或新臺幣3萬元以下罰鍰，呼籲網友發言保持理性，也提醒民眾勿在遊行當天集結鹽埕埔捷運站，否則恐觸犯社會秩序維護法64條規定，在公共場所任意聚眾，妨害公共秩序之虞。

挺韓陣營集結令貼文鬧得沸沸揚揚，號召罷韓行動代表尹立、陳冠榮、台灣基進高雄主委李欣翰強調，挺韓遊行明顯造成恐懼及動亂，原預計在今下午2時赴高雄市警局要求警方介入偵辦、並依集會遊行法11條、15條規定，取消挺韓遊行許可，但在記者會前因故喊「卡」、取消記者會。