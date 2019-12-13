新屋可疑鐵皮屋遭偷埋不明廢液 飄散有機溶劑異味

有民眾檢舉桃園市新屋區一處鐵皮廠房疑有不法業者埋暗管非法偷排廢液，日前剛結盟成軍的桃園市檢警海環結盟平台立即成立專案小組，近日配合新竹地檢署檢察官沈郁智指揮偵辦會同環保署、警政署等多個單位前進桃園市、台北市及新北市6處搜索，果然逮獲以李姓男子為首的棄置集團等7人未依規定處理有害事業廢棄物，不僅查扣帳冊追回不法犯罪所得700萬餘元，李男等人後續也將面臨1年以上、5年以下有期徒刑，以及併科1500萬元以下罰金。

新屋區一處鐵皮屋被檢舉疑似埋設暗管偷排廢液汙染周邊溪流，檢警海環專案小組進廠稽查後發現廠房內沙發下有一個不明孔洞，雖經投放染劑確認並無放至廠外，但該廠區散發濃厚有機溶劑異味，經協調地主同意調動小型怪手進廠開挖，發現場址下方有遭非法掩埋營建廢棄物及不明廢液的情形，專案小組立即採樣送驗以確認廢棄物性質。

經專案小組持續追查，該廠房由李姓男子所承租，擺放堆置承裝有機溶劑廢液桶，檢察官偵察進一步發現李姓男子與今年6月至10月間於新竹縣關西鎮及新北市樹林區、林口區等多處非法棄置廢棄物案主嫌為同一人，經長期跟監搜證，發現以李姓犯嫌為首的環保犯罪集團長期非法收受廢棄物再任意棄置以謀取不法所得，而廢棄物來源之一為桃園新屋某化學工廠。