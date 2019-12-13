全國同步掃黑 新北警掃蕩3大幫派檢肅63人到案

距離2020總統及立委大選投票剩下不到一個月，新北市警局配合警政署執行今年第四波全國同步掃黑查緝行動，檢肅竹聯幫、四海幫、天道盟等三大幫派，共6名治平專案目標及幫派重要幹部成員共63人到案，警方指出，為防制幫派暴力介入選舉，有效淨化選前治安，將持續蒐證依法偵辦。

新北市警局自12月10日起，執行這波掃黑行動期間，鎖定轄區內竹聯幫、四海幫、天道盟等三大幫派及涉及聚眾鬥毆的幫派組合聚焦打擊，深入蒐集不法事證，新北市刑大由士林地方檢察署檢察官王啟旭指揮，主導偵辦竹聯幫信堂寶信會一案，為首的33歲高姓男子涉嫌指揮旗下成員在淡水地區強迫推銷啤酒，藉以獲取不法利得，店家若有不從則砸店或燃放大龍炮手法恫嚇，該組織在這波掃黑專案中一舉破獲，並經檢察官報請法院聲押禁見高男等5人獲准。

新北市刑大並與新莊、三重、土城等警分局共同偵辦竹聯幫仁堂明仁會成員在新北地檢署前開槍一案，經新北檢檢察官李秉錡指揮下，日前兵分多路持拘票、搜索票將該幫派組織分子檢肅到案，並查獲改造手槍1把。

警方同時檢肅天道盟太陽會24歲朱姓男子及該會成員共8人到案、竹聯幫文武堂43歲李姓男子及該堂成員共9人到案、四海幫邱34歲姓男子及成員共21人到案，及瑞芳警分局檢肅天道盟太陽會41歲許姓男子及該會成員共9人到案，對於清剿幫派犯罪分子具有相當震攝成效。