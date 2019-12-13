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影／幼童跑到路中哭喊媽媽 善心民眾抱離警助安置尋母

2019-12-13 15:23聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市善化區光復路一家科技工司員工，上午9點左右聽到路上汽車駕駛人急促鳴按喇叭，外出一看發現一名年約1歲小男童在快車道上哭著喊「要找媽媽!」小男孩在路中央哭喊嚇壞路過駕駛人，喇叭聲按個不停。

該公司一名熱心男職員急忙上前將小男孩抱起到路旁，並打電話報警，善化警分局善化派出所巡佐楊仲弘、警員洪基瀚獲報後立即趕往現場，將小男童接手抱在懷中離開，員警驚訝小男孩「一點也不陌生不害怕警察！」

楊仲弘說，他也有2個孩子，當奶爸是駕輕就熟，哄騙孩子的功力不減當年，一路上抱著小男童對話詢問家中位置，而該男童牙牙學語的語調實在無法確認住家地點，而附近店家均無人認識這位年僅1歲大的小男童，於是便將小男童先行帶回派出所，並叮嚀附近店家如有家長在找小孩時，請其至派出所領回。

小男童母親一個多小時後，心急如焚跑來派出所報案說小孩不見，才發現小孩被安置在派出所，放下心中的大石頭，對於警方細心照顧頻頻道謝。

小男孩母親說，因先生在南科工作，她們剛從外地搬來善化光復路租處，離小男童走失地點約50公尺，她是趁小孩睡覺時跑到市場買菜，想說才一下子的時間，又因一樓紗門忘記上鎖導致小孩驚醒跑到外面，實在沒想到會發生這樣的事，還好有熱心民眾及警方的協助，否則後果不堪設想。

員警協助安撫小男童，母親非常感謝。圖/警方提供
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員警協助安撫小男童，母親非常感謝。圖/警方提供
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警察南科

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