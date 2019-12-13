影／幼童跑到路中哭喊媽媽 善心民眾抱離警助安置尋母

台南市善化區光復路一家科技工司員工，上午9點左右聽到路上汽車駕駛人急促鳴按喇叭，外出一看發現一名年約1歲小男童在快車道上哭著喊「要找媽媽!」小男孩在路中央哭喊嚇壞路過駕駛人，喇叭聲按個不停。

該公司一名熱心男職員急忙上前將小男孩抱起到路旁，並打電話報警，善化警分局善化派出所巡佐楊仲弘、警員洪基瀚獲報後立即趕往現場，將小男童接手抱在懷中離開，員警驚訝小男孩「一點也不陌生不害怕警察！」

楊仲弘說，他也有2個孩子，當奶爸是駕輕就熟，哄騙孩子的功力不減當年，一路上抱著小男童對話詢問家中位置，而該男童牙牙學語的語調實在無法確認住家地點，而附近店家均無人認識這位年僅1歲大的小男童，於是便將小男童先行帶回派出所，並叮嚀附近店家如有家長在找小孩時，請其至派出所領回。

小男童母親一個多小時後，心急如焚跑來派出所報案說小孩不見，才發現小孩被安置在派出所，放下心中的大石頭，對於警方細心照顧頻頻道謝。