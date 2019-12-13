盜用農民照片...謊稱高學歷賣高價柿餅 農會籲勿上當

臉書粉絲專頁「台灣在地小農」中一則販賣嘉義縣番路鄉柿餅、柿霜的貼文，主打番路鄉蔡姓兄弟皆為高學歷畢業，返鄉後種植柿子，嘉義縣番路鄉農會日前已在粉絲專頁發出貼文，澄清照片遭冒用。

番路鄉農會指出，網站中的圖片、影片皆剪接自柿農及產銷班歷年受訪影片，且網站柿餅價位遠高於市場售價，呼籲民眾勿上當受騙。

番路鄉農會表示，網站中所標註的番路鄉「蔡家兄弟」蔡敏益、蔡敏卿，兩人並非親兄弟，而是堂兄弟，學歷分別為國中及軍校畢業，賣家卻標榜兩人為台大商學系畢業，網站以台灣在地小農之名，提供不實資訊欺瞞消費者，柿農曾在賣家網頁留言告知侵權，但皆會遭到賣家封鎖及刪除留言。

賣家經人檢舉後，曾多次更換臉書及Line群組帳號，仍有許多消費者未經查證，下訂農產品，網站內顯示現購買人數已累積至1.5萬人。

網站中販售的價格，1000克的番路柿餅要價999元，1500克柿餅為1299元。番路鄉農會指出，農會內販售一盒530克的柿霜為220元，同容量包裝的柿餅則為170元，不實網站的售價高出市價近三倍。

番路鄉農會推廣部主任胡芸芸說，網站中所販售柿餅並無產銷履歷，疑為中國進口，另外因網站中說明「若在番路鄉隨意攔住居民詢問，做水果乾的住哪裡？在地民眾都知道你要找的正是柿子兄弟—蔡家兄弟。」農會近日收到多名民眾詢問「柿子兄弟」在哪裡？胡芸芸無奈笑稱，這下蔡家兄弟真的出名了。