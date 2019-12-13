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環保犯罪遍及新北桃竹 市府、檢警今開挖會勘

2019-12-13 13:20聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北環境稽查重案組與檢警今天宣布聯手破獲北台灣環保犯罪集團，涉案地點遍及新北、桃園和新竹縣，副市長謝政達、新竹地檢署檢察官沈郁智召集相關單位及地主到林口開挖確認。謝政達表示將請檢方從重起訴，市府會協助追究後續責任。

重案組近期巡查在林口粉寮路山區發現疑似遭非法棄置不明廢液及大量廢棄物，通報保七總隊成立專案小組追查，本月9日沈郁智指揮進場搜索，逮捕涉案李姓業者及陳姓卡車司機，10日分別在新北、台北及桃園搜索廢棄物來源、貨運公司及其他嫌疑人住所，共逮捕7人，訊後依違反廢棄物清理法、山坡地保育利用條例及水土保持法等罪嫌移送法辦，李姓業者被法官裁定羈押禁見，其他人繳回犯罪所得712萬元，限制住居並分別以6萬、10萬及50萬元金額交保。

謝政達等人今天到林口粉寮路山區開挖，確認掩埋情形及是否破壞水土保持初步估算遭棄置廢棄物深達17公尺，總體積約7500立方公尺，環保署環境督察總隊北區環境督察大隊協助採樣。

新北市環保局表示，蒐證過程中，縮時攝影器材、路口即時監視設備先後遭破壞或竊取，跟監時也被反跟監。本月5日稽查員忍受大陸冷氣團低溫，出動空拍機監控，發現有貨車載運十多桶化工廢液進場；9日集團成員聚集卸貨，沈郁智指揮保七員警荷槍實彈進場攻堅壓制，新北環境重案組隨後蒐證。

稽查員發現，李姓業者等人為掩蓋有機溶劑異味，以大量廢樹枝堆置，邊坡下還有不少太空包及破損貝克桶，一律採樣送驗，確認是否為有害事業廢棄物。

李姓業者承認私倒廢棄物及廢液，每車1萬元收受廢液桶載到當地，再利用夜間以軟管把廢液放流在邊坡流下山谷；陳姓司機表示每趟收費6千元，從桃園市新屋區一家化工廠載到林口，今年7月迄今載運超過20車次。

保七總隊發現李姓男子是通緝犯，也涉及新竹縣關西鎮棄置廢氫氟酸（化骨水）案、桃園市新屋區廢溶劑棄置案，以及今年6月新北樹林區田尾街非法處理廢酸洗液案，犯罪手法類似。

新北環境稽查重案組稽查員爬下邊坡採樣。圖／新北市環保局提供
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保七員警模擬嫌疑人如何用軟管將廢液排入山谷。圖／新北市環保局提供
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環保署北區環境督察大隊採樣送驗。圖／新北市環保局提供
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檢警查扣犯案工具。圖／新北市環保局提供
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保七員警壓制嫌疑。圖／新北市環保局提供
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新北市府、環保署、檢方和保七總隊到非法棄置場址開挖會勘。圖／新北市環保局提供
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廢棄物林口環保署

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