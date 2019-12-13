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台東男子滯留西班牙38年 電話吐真相：當天馬拉桑了

2019-12-13 13:00聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東阿美族男子陳炯明17歲那年與父親當遠洋漁工赴西班牙工作，父子異鄉起爭執，父帶著兩人證件獨自回台，陳男留西班牙繼續當漁工維生，一晃眼38年。3年前才與家人聯繫上，昨晚透過電話聯繫時，透露滯留真相，原來當天喝醉趕不上船隻回台。

「起來趕去碼頭船都不見了！」陳炯平透過越洋電話說，38年前當天晚上島上一個當地女生帶他和親戚到處去歡唱，自己那時年輕也不會喝酒，結果喝醉不剩酒力，醒來時身邊的人都不見了，也不知道自己哪裡，徒步走了好幾個小時，到碼頭時才發現船都不見了，才心想死定了。

他說，後來他知道父親有找他，可是就是陰錯陽差碰不到，最後只能留在島上自力更生，從流浪街頭，再到餐廳洗碗當廚師，自己也認識當地女孩再一起，生了7個孩子，但還沒有結婚；現在55歲了，很想念台灣家人，等居留簽證辦好，一定回家向過世的父母祭拜。

陳炯明胞妹陳秀蘭表示，根據母親生前的敘述，哥哥17歲那年跟父親從高雄跑遠洋，父子船上大吵，哥哥被關在冷凍庫，身上證件全被拿走，幸經同船好友開門解救，船一抵西班牙靠港，哥哥就跑掉了。父親相當懊悔，直到過世前，跑船27年，都利用到西班牙靠港時，尋找哥哥蹤影，但都沒下文。

協助陳炯明辦理相關文件返台的移民署台東服務站專員陳允萍表示，陳炯明目前住在遠離西班牙本國的小島，是緊鄰非洲的加那利群島之蘭薩羅特島首府「阿雷西非」，是約有6萬人口的城鎮。由於目前文件作業流程還在進行，希望能在農曆年前讓陳炯明順利返台與家人團聚。

據了解，陳炯明滯留居住所在地「加納利群島」是西班牙屬地，也是已故知名作家「三毛」的故居地之一，但也是三毛的傷心地，因為西班牙丈夫荷西在1979年潛水時溺水死亡，也讓三毛一直無法走出傷痛。

滯留西班牙屬地「加納利群島」38年的台東阿美族男子陳炯明，昨晚透過越洋電話與胞妹...
滯留西班牙屬地「加納利群島」38年的台東阿美族男子陳炯明，昨晚透過越洋電話與胞妹陳秀蘭（右）與移民署台東服務站專員陳允萍（左）通電話。記者尤聰光／翻攝
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