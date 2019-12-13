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新竹檢警破獲環保犯罪集團 即時阻止美麗山林遭破壞

2019-12-13 12:05聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣關西鎮竹16線鳳山溪畔，9月中旬被不肖人士丟棄7桶、共371加侖俗稱化骨水的氫氟酸，遭新竹檢警偵破，擴大追查發現，關西化骨水案背後疑有環保犯罪集團操控，李姓主嫌涉嫌指揮共犯，將廢液排入山坡地，足跡遍及新竹縣、桃園市及新北市，經蒐證，檢警專案小組本月9日、10日持搜索票查緝，於林口當場查扣卸貨到一半、打算排入山坡的10桶貝克桶廢液，將李與處理業者等共犯7人，依違反廢棄物清理法法辦，李由檢方向法院聲請羈押禁見獲准，其餘人繳回712萬元犯罪所得，分別以 6 至50萬元不等金額交保候傳。

新竹檢方指出，為確認非法棄置場址中廢棄物掩埋情形，了解是否有土水流失情形，今在新北市林口山區進行非法棄置場址開挖確認掩埋狀況，原本茂密樹林遭棄置大量廢棄物及廢液，現場估計遭棄置廢棄物達17公尺深，總棄置體積更高達 7500 立方公尺，經採樣送驗，發現廢液是化工廠生產樹脂產生的廢溶劑，主要成分為「二甲基乙醯胺」 ，若接觸恐造成肝中毒神經毒性，甚至可能影響尚未出生的嬰兒生殖能力，對人體危害甚鉅。

今年9月，檢警偵辦關西化骨水案，發現背後疑有環保犯罪集團操控，偷將廢液排入山坡地遍及新竹縣、桃園市及新北市，便與保七總隊第三大隊第一中隊、行政院環保署北區督察大隊、新竹縣府環保局、桃園市與新北市府環保局成立專案小組，透過空拍機、縮時攝影機進行長期監控，12月9日見時機成熟，由檢察官沈郁智指揮專案小組，兵分多路進行搜索。

專案小組在新北市林口區現場查獲一輛卸貨中的鷗翼式大貨車，上面載滿10桶貝克桶廢溶液，準備偷排入山坡地；另在桃園市新屋區亦發現有租倉庫，將廢液排入廠區土地情況，現場查扣相關犯罪工具，經 48小時馬拉松式搜索偵查，將李與處理業者等共犯7人逮捕，李遭法院羈押禁見，其餘人主動繳納犯罪所得，專案小組估計，這票環保犯罪集團不法利得恐逾千萬元，日後將依法對其追徵。

新竹檢警偵辦關西化骨水案，發現背後疑有環保犯罪集團操控，偷將廢液排入山坡地遍及新...
新竹檢警偵辦關西化骨水案，發現背後疑有環保犯罪集團操控，偷將廢液排入山坡地遍及新竹縣、桃園市及新北市9日、10日持搜索票查緝。圖／檢方提供
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新竹檢警偵辦關西化骨水案，發現背後疑有環保犯罪集團操控，偷將廢液排入山坡地遍及新...
新竹檢警偵辦關西化骨水案，發現背後疑有環保犯罪集團操控，偷將廢液排入山坡地遍及新竹縣、桃園市及新北市9日、10日持搜索票查緝。圖／檢方提供
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新竹檢警偵辦關西化骨水案，發現背後疑有環保犯罪集團操控，偷將廢液排入山坡地遍及新...
新竹檢警偵辦關西化骨水案，發現背後疑有環保犯罪集團操控，偷將廢液排入山坡地遍及新竹縣、桃園市及新北市9日、10日持搜索票查緝。圖／檢方提供
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新竹廢棄物

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