影／夜色昏暗騎士自摔 警民寒雨撐傘15分鐘護民

「警察可以請你們幫忙嗎？」正義所副所長李姣嬋帶隊在旱溪東路一段準備進行臨檢勤務，民眾忽然告知前方有車禍，李與員警立即拿交通錐戒護，現場已有一名熱心女民眾替騎士撐傘，另名熱心民眾也拿出傘，員警擔心民眾淋濕受寒，接過兩把寒風中的愛心傘並替受傷騎士遮雨，直到15分鐘後救護車馳抵，所幸受傷男騎士就醫後無礙。

上周四寒流來襲，台中市警局第三分局正義所副所長李姣嬋率健康所員警曾光裕、蔡宜庭，晚上7點多到東區旱溪東路一段執行臨檢勤務，李剛下車就聽到民眾的求救聲，「警察…可以請你們幫幫忙嗎？」

原來前方有一輛機車男騎士，疑天色昏暗、寒風細雨中撞到一輛停放路旁的車輛，雖然傷者意識清楚但表情痛苦，民眾不敢輕易移動他。

李上前詢問，「先生你還好嗎？聽得到嗎？」廖姓男騎士(18歲)表情痛苦點頭並說，「我聽得見」、「我傷勢還好嗎？」。

路旁店家一名熱心女店員替傷者撐傘，另名民眾也拿傘來幫忙，員警擔心兩位熱心民眾淋濕受寒，李姣嬋與警員曾光裕主動接過民眾熱心傘，替傷者撐傘，直至15分鐘後救護車馳抵。