新店女國中生從跑到苗栗見網友 失聯2天後尋回

13歲就讀新北市新店區國中二年級的古姓女學生，本月6日下午放學後便失聯至今，古母見女兒遲未回家，9日下午3時許前往安康派出所報案，警方接獲報案後發現古女被一名鄭姓男子（17歲）載到苗栗，鄭男一度供稱9日晚間已載古女去搭乘火車回到新北市板橋火車站，但苗栗警分局苑里分駐所昨天晚間巡邏時卻在路上盤查到古女，確認身分後已通知家屬帶回。

古母日前在臉書焦急PO文協尋，指出她的女兒本月6日放學回家後穿著黑外套、黑長褲與棕色上衣、黑布鞋，未歸失聯至今，連手機都沒帶出門，她9日下午3時許已到派出所報案，警方正調閱監視畫面調查古女下落中，希望苗栗以北的民眾協助留意。

經調閱監視畫面後，警方發現古女失聯後，7日晚間在安民街133巷口被一名男子騎機車載走，鎖定車牌後警方通知車主鄭男到案說明。鄭男供稱，他與古女是網友，7日晚間他以機車將古女載到位於苗栗縣的住所，與古女閒晃散心了兩天後，9日晚間7時15分再將她送上從苗栗苑裡車站出發前往新北板橋車站的莒光號，並親眼看她上車後才離開。