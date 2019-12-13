台中港載運「丙二醇甲醚」化學槽車翻覆 警消警戒

一輛載運丙二醇甲醚的化學槽車，今天上午8時52分於台中市梧棲區中南橋欲右轉南橫八路，疑似自撞分隔島後失控翻覆，致車上的丙二醇甲醚外漏及路面有油漬，台中港消防隊、台中港警總隊接獲通報後到場警戒，並進行事故現場排除，目前雙向車道封閉。

據了解，該輛化學槽車今天上午到台中港西碼頭載運30噸的丙二醇甲醚，要到苗栗送貨，但才開了10多公里就在南橫八路上自撞分隔島翻覆，致丙二醇甲醚外漏及路面有油漬，化學槽車駕駛輕傷，送童綜合醫院急救。