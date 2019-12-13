影／大貨車桃園平鎮系統匝道 過彎道失控側翻

一輛大貨車今天凌晨1時許，行經國道1號平鎮系統北往西路段，在匝道過彎時，不慎失控側翻，曾姓及潘姓貨車助理受困車內，曾姓駕駛輕微擦傷，酒測無酒精反映，潘姓助月左鎖骨及左助骨骨折送醫。在2輛大型吊車協助下，快到天明才順利吊拖離事故大貨車。

53歲曾姓男子，駕駛大貨車由台南安平交流道上高速公路，北上要到桃園市觀音區送貨，行駛過平鎮系統北往西匝道，疑似因過彎車速過快，重心不穩，大貨車在匝道彎處側翻到外側路肩及護欄肇事。