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貨車側翻撞護欄 國1平鎮系統交流道車流回堵

2019-12-13 10:36中央社 桃園13日電

一輛大貨車今天行經國道1號高速公路平鎮系統交流道時，疑似轉彎過快，在匝道彎處側翻，撞擊外側路肩及護欄，警方並動用大型拖吊車處理，意外造成車流嚴重回堵。

警政署國道公路警察局表示，一名52歲曾姓駕駛大貨車從台南北上前往桃園市觀音區送貨時，清晨在行經平鎮系統交流道匝道時，疑似因為過彎車速過快重心不穩，在匝道彎處側翻，撞上外側路肩及護欄。

警方表示，由於貨車車體龐大，警方動用大型吊車處理，由於肇事地點為交流道的匝道，造成車流嚴重回堵。

警方表示，意外造成駕駛輕傷，車上另一名潘姓乘客左鎖骨及左肋骨骨折，緊急送醫急救，所幸均無生命危險；意外發生主因仍待進一步釐清。

國道警察骨折

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