桃園蘆竹警界愛心「學姊」 助受傷8旬老翁返家

桃園蘆竹南崁派出所員警，有著「學姊」稱號的呂珮琦及蔡奇謀，日前接獲報案稱南農市場有名老翁路倒，員警隨即到場關心，不過老翁不願就醫，加上對住址交代不清，沿途在老翁指認其住家，最後才順利幫老翁找到住所並送其返家。

蘆竹警界也有一名「學姊」，員警呂珮琦雖年資只有2年，但非常照顧學弟妹也很熱心公益，便開始有人稱她為「學姊」，蘆竹警分局表示，呂珮琦在大學時期曾在某公益基金會擔任課輔老師，為花蓮低收入戶家庭學童提供免費課後輔導服務，相當有愛心。

日前員警呂珮琦及蔡奇謀接獲報案稱南農市場民眾倒在路旁，員警到場後發現是一名年近8旬的侯姓老翁癱坐路旁，右膝跌倒受傷，但老翁不願就醫，問及住址也僅不斷重複「在南竹那邊」，加上侯翁並無使用手機也不記得電話號碼，為了老翁安全，員警便載他前往南竹路段沿途指認住家，最後在南竹與南昌路口附近，侯翁大喊「就是這」才順利將老翁送返家中。

侯翁的家屬表示，侯翁行動不便且身體虛弱，是因為心情不好出門散心，沒想到竟一路步行到近2公里外的南農市場，還不慎跌倒受傷，侯翁的太太見到員警送侯翁返家，激動落淚並不停的向員警道謝，場面相當溫馨。