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桃園蘆竹警界愛心「學姊」 助受傷8旬老翁返家

2019-12-13 10:23聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園蘆竹南崁派出所員警，有著「學姊」稱號的呂珮琦及蔡奇謀，日前接獲報案稱南農市場有名老翁路倒，員警隨即到場關心，不過老翁不願就醫，加上對住址交代不清，沿途在老翁指認其住家，最後才順利幫老翁找到住所並送其返家。

蘆竹警界也有一名「學姊」，員警呂珮琦雖年資只有2年，但非常照顧學弟妹也很熱心公益，便開始有人稱她為「學姊」，蘆竹警分局表示，呂珮琦在大學時期曾在某公益基金會擔任課輔老師，為花蓮低收入戶家庭學童提供免費課後輔導服務，相當有愛心

日前員警呂珮琦及蔡奇謀接獲報案稱南農市場民眾倒在路旁，員警到場後發現是一名年近8旬的侯姓老翁癱坐路旁，右膝跌倒受傷，但老翁不願就醫，問及住址也僅不斷重複「在南竹那邊」，加上侯翁並無使用手機也不記得電話號碼，為了老翁安全，員警便載他前往南竹路段沿途指認住家，最後在南竹與南昌路口附近，侯翁大喊「就是這」才順利將老翁送返家中。

侯翁的家屬表示，侯翁行動不便且身體虛弱，是因為心情不好出門散心，沒想到竟一路步行到近2公里外的南農市場，還不慎跌倒受傷，侯翁的太太見到員警送侯翁返家，激動落淚並不停的向員警道謝，場面相當溫馨。

此外，蘆竹警分局呼籲，失智老人迷途案例層出不窮，政府日前也推出相關因應措施，家中若有失智長者，為加強尋獲機率，可以向區公所申請愛心手環、與警察機關申請指紋建檔、跟戶政事務所申請身分證照片更新，請民眾多加留意。

桃園蘆竹南崁派出所員警呂珮琦及蔡奇謀，日前接獲報案稱南農市場有名老翁路倒，經過一...
桃園蘆竹南崁派出所員警呂珮琦及蔡奇謀，日前接獲報案稱南農市場有名老翁路倒，經過一番波折順利將老翁送返家。圖／蘆竹警分局提供
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桃園蘆竹南崁派出所員警，有著「學姊」稱號的呂珮琦日前接獲報案指出有名老翁路倒，經...
桃園蘆竹南崁派出所員警，有著「學姊」稱號的呂珮琦日前接獲報案指出有名老翁路倒，經過一番波折順利將老翁送返家。圖／蘆竹警分局提供
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老翁愛心失智

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