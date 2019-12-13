搶救瀕死病患大躍進 台南消防局頒贈「生命之星」

台南市消防局統計，到院前緊急救護急救成功率已從2017年前平均的23.5%，2018年的24.3%，到今年1月至8月更提升至27.5%，今年來已搶救37位瀕死病患成功，且存活出院、腦功能良好，台南市消防局長李明峯頒贈「生命之星」獎座給辛苦救護同仁，希望同仁能夠持續努力，搶救更多市民生命。

而這次榮獲「生命之星」的救護同仁，分別是復興分隊林哲賢、林恒毅，灣裡分隊張明德、嚴升佑及救災救護中心蘇賢昆。

李明峯表示，到院前緊急救護的目的，在於降低急重症所造成的死亡與失能風險，是民眾遭遇緊急傷病的第一道防線。為縮小台南市各區救護能量的城鄉差距，規畫初級、中級與高級救護人員的專業訓練外，近年來更持續提升緊急救護裝備，每部救護車皆配有自動心肺復甦機，更在新營、永華、和緯、安南、南門、東門、大橋7支專責救護隊，與佳里、善化、新市、南科、北門、復興、白河及鹽水等8個分隊配有12導程心電圖機，兼顧城鄉救護品質。

且為提升到院前緊急救護急救成功率，與台南醫療指導醫師團共同努力下，自去年陸續精進現場傷病患的IV（靜脈）注射、急救給藥處置及提升救護裝備器材，今年再推動高級救護技術員搭配電子影像喉頭鏡執行「成人氣管內管插管」等積極處置作為，給予OHCA患者CPR與AED電擊、IV輸液給藥外，並能在現場插管建立確切呼吸道。

據統計，台南市到院前OHCA緊急救護急救成功率，從2017年前平均的23.5%，2018年的24.3%，今年1月至8月更提升至27.5%，迄今計有37位瀕死病患經由救護同仁搶救成功，且存活出院、腦功能良好。