詐騙集團黑吃黑 4男帶槍索債落網

楊姓男子等4名男子昨晚涉嫌帶槍押走洪姓男子，警方據報追捕他們3公里，拔槍攔下他們的轎車，發現車內竟有長、短槍及刀械及假鈔，立即逮捕他們。據了解，這是一場詐騙集團疑「黑吃黑」索債引起的押人事故。

據悉，洪姓男子（22歲）受朋友之託，昨晚到高雄市苓雅區凱旋三路某店家，與楊姓（30歲）、林姓（27歲）、潘姓（23歲）及戴姓（27歲）等4人商討債務償還問題，與洪一同去處理債務的男子，發現楊姓男子等人涉嫌將洪押上轎車離去，向警方報案求助。市警局立即通報苓雅、前鎮警分局等單位，圍捕押人逃逸的轎車。

昨晚10點10分許，警方得悉這輛轎車沿中華三路逃竄，前鎮警分局復興路派出所員警依據動向，在前鎮區中華路與正勤路口附近攔下轎車，員警立即拔槍，要車上的人下車受檢。當時被押的洪姓男子一下車，還向警方說「沒事」，但員警發現車內有可疑背包，要求盤查，竟發現背包中有1把空氣長槍、1把短槍、44發子彈和，西瓜刀等刀械，車內還有一堆假鈔，立即逮捕楊姓男子等人。