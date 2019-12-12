日本高中生來台旅遊 44人腹瀉中毒分送三家醫院急診

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日本高中生旅行團來台旅遊，晚間六點半傳出集體食物中毒事件，多名日籍學生在台北市內湖區的免稅商店身體不適，緊急送至台北馬偕、三總、台安醫院，三家醫院共收治44名腹瀉患者。

台安醫院表示，今晚收治16名日籍高中生，症狀均為嘔吐腹瀉，目前都在急診等待抽血報告結果，已給予症狀緩解治療，有些給予輸液，避免電解質不平衡和脫水。

至於三軍總醫院急診部則收治10名日籍學生，到院時上吐下瀉，部分學生發燒，目前生命跡象都穩定，留院觀察中。馬偕醫院急診部收治18名患者，症狀也是上吐下瀉，症狀治療後，正逐漸恢復中。