明志科大實驗室化學物冒煙 學生緊急自主疏散避難

新北市泰山區明志科技大學，今天晚間7時許驚傳實驗室內化學溶液不明原因產生煙霧，一度傳出是化骨水外洩，學生發現後立刻通知同學離開教室，現場老師也隨即掌握狀況協助疏散學生，消防單位則出動20輛救災車前來現場處理，所幸未造成人員傷亡，經查為硝酸氧化產生橘色濃煙導致恐慌。

據了解，事發在明志科大環境與安全衛生工程系內的實驗室，當時一名學生走進308實驗室，驚見室內煙霧瀰漫，擔心是有毒氣體外洩，急忙用電話通知同學們，並立即撥打119報警，消防人員接獲通報後立刻派出多輛救災車、60多名消防人員前來救援。

現場學生表示，該間實驗室下午2點才剛使用完，冒煙的是室內置放廢棄溶液的儲放桶，但第一時間並沒有發現有冒煙情況。

環安系主任則表示，經掌握應該是同學將實驗完的重鉻酸鉀倒入廢液桶中，卻未注意桶內疑似有硝酸殘留，才會導致溶液混合氧化，並冒出橘色煙霧。