明志科大實驗室化學物冒煙 學生緊急自主疏散避難
新北市泰山區明志科技大學，今天晚間7時許驚傳實驗室內化學溶液不明原因產生煙霧，一度傳出是化骨水外洩，學生發現後立刻通知同學離開教室，現場老師也隨即掌握狀況協助疏散學生，消防單位則出動20輛救災車前來現場處理，所幸未造成人員傷亡，經查為硝酸氧化產生橘色濃煙導致恐慌。
據了解，事發在明志科大環境與安全衛生工程系內的實驗室，當時一名學生走進308實驗室，驚見室內煙霧瀰漫，擔心是有毒氣體外洩，急忙用電話通知同學們，並立即撥打119報警，消防人員接獲通報後立刻派出多輛救災車、60多名消防人員前來救援。
現場學生表示，該間實驗室下午2點才剛使用完，冒煙的是室內置放廢棄溶液的儲放桶，但第一時間並沒有發現有冒煙情況。
環安系主任則表示，經掌握應該是同學將實驗完的重鉻酸鉀倒入廢液桶中，卻未注意桶內疑似有硝酸殘留，才會導致溶液混合氧化，並冒出橘色煙霧。
北區毒災應變隊在接獲通報後30分鐘趕抵現場處理，並以硼酸進行中和廢液桶，同時要求校方協助開啟抽風設備將室內煙霧抽離，晚間10時許狀況解除，同學們也陸續回到實驗室內收拾器材；系方表示此次狀況不嚴重、沒有造成學生受傷，明日將照常上課。
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