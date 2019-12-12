日本學生來台傳集體食物中毒 27人腹痛難耐送醫

日本高中生旅行團來台傳出集體食物中毒，今天晚間約6點半，多名日籍學生在台北市內湖區的昇恆昌免稅商店身體不適，消防隊趕到將27人分送馬偕、內湖三總及台安醫院治療。

消防隊初步了解，旅行團約200人，中午在北市西門町某餐廳用餐，飯後陸續有學生腹痛難耐。