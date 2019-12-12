三義伯公坑下坡路段小貨車翻覆 一名男子無生命徵象

台13線省道苗栗縣三義鄉靠近伯公坑的下坡路段，晚間6點多發生小貨車失控翻覆意外，消防人員趕往救援，車上疑似夫妻的一對男女受困車內，其中年約60歲的男子已無生命徵象，年約50歲的女子未受傷，消防人員將兩人從車內救出後，送往台中大甲光田醫院搶救。

苗栗縣消防局表示，晚間6點多接獲通報小貨車翻覆，地點為台13線下坡舊路段，靠近140縣道，消防人員趕往時，車上女子自行脫困，男子則受困車內，晚間7點多將男子救出脫困，但男子已無呼吸、心跳，送醫救治中。

苗栗縣三義鄉台13線省道靠近140縣道的下坡舊路段晚間發生小貨車翻車意外，一名男子無生命徵象，送醫搶救。圖／苗栗縣消防局提供 分享 facebook