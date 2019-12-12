親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

美中貿易戰線延伸：WTO上訴機構停擺，中共震怒？

貨車後車斗突掉落！司機卸貨慘被壓 命危送醫搶救

2019-12-12 17:59聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市士林區延平北路七段一處工地，今下午4時許發生工安意外，59歲許姓拖車司機在工地卸貨，疑似因車輛故障，後車斗突然掉下，許司機慘遭壓住不得動彈，現場失去呼吸心跳，遭送往新光醫院急救，警方鑑識小組前往現場採證，將釐清全案事發原因。

貨車後車斗疑似故障，壓住卸貨中的司機。記者蕭雅娟／翻攝
貨車後車斗疑似故障，壓住卸貨中的司機。記者蕭雅娟／翻攝
分享

工安北市

延伸閱讀

北市貨車司機卸貨疑遭後車斗壓傷 命危送醫

隨父母住南迴工地4年 他愛上台東續留念完國中

「追我吧」工作人員錄音檔流出　指稱沒為高以翔...

游牧民族逐水草而居 這對夫妻逐工地而居

🎊 跨年喝咖啡 暖心又暖胃 🎊 2019 最後一波 趕快來領

相關新聞

新店女國中生放學後失聯至今 母焦急PO文、警追下落中

2019-12-12 18:00

男子汽車旅館涉嫌縱火 他詭異躲浴缸救出強制送醫

2019-12-12 17:24

身障男拿剪刀闖超商櫃檯 遭起訴強盜未遂

2019-12-12 16:51

影／幫韓籍五口找回護照 新北專勤隊科員笑起來超甜

2019-12-12 16:19

中年男公車上朗誦引發爭吵 司機開到派出所前求助

2019-12-12 13:44

土城防搶演練 歹徒配戴當紅英雄面具行搶

2019-12-12 13:41

影／轎車拋錨路中央 暖警使洪荒之力幫推車

2019-12-12 13:24

「你兒在我手裡」警秒戳破謊言 詐團氣飆國罵掛電話

2019-12-12 12:52

男女朋友吵架 赫見女友淋汽油自焚

2019-12-12 12:41

五金行老闆陳屍台南妻卻失蹤 檢方檢驗有無毒化物反應

2019-12-12 12:21

影／閃燈路口互不相讓 奧斯汀對決神車釀3人傷

2019-12-12 12:20

感情因素不想活？ 男陳屍民宅 將相驗釐清真相

2019-12-12 12:14

疑與男友吵架 女子在觀音山淋汽油自焚

2019-12-12 12:13

泰山墜樓少女在校表現正常 校方籲：勿揣測原因

2019-12-12 12:03

影／糾眾強推啤酒牟利 新北警掃蕩7人到案

2019-12-12 11:27

年終分期買禮物 小心被騙個資

2019-12-12 11:27

暗夜國道車禍引爆警員、記者衝突？ 國道警澄清：誤會

2019-12-12 11:25

疑心肌梗塞捷運站口昏倒 北市刑大警官不治

2019-12-12 11:04

少女從9樓不明原因墜樓身亡 媽媽才正打算叫她起床上學

2019-12-12 11:00

民宅火災意外頻傳 防火專家：延長線是電氣火災禍首

2019-12-12 09:24

轎車高速撞擊牆角 駕駛傷重不治

2019-12-12 01:54

影／阿里山公路觸口路段 大貨車翻覆釀1死1傷

2019-12-12 01:29

離奇！工人清晨騎車下班 竟趴在路邊護欄不治

2019-12-11 21:51

交友軟體聊幾周就要匯6萬給假義大利男 單身女幸遭阻

2019-12-11 21:29

台18線十噸大貨車疑自撞電桿側翻 駕駛受傷副駕駛死亡

2019-12-11 21:29

日以繼夜處理穩鵬案有功 國搜中心研討開幕典禮上頒獎

2019-12-11 20:59

台南義消救護中隊林俊良 當選全國救護志工菁英

2019-12-11 20:21

台7線大溪百吉隧道口 砂石車與機車發生事故騎士重傷

2019-12-11 18:59

國中生上課時間不在學校 竟落水在淡水河面載浮載沉

2019-12-11 18:59

這工作接電話救命「超有成就感」！他獲選全國優秀執勤員

2019-12-11 18:55

新北市警海山分局派出所又遭約談 分局：全力配合檢調

2019-12-11 18:22

獨／歪風越吹越猛 新竹文化局周遭、商圈大街上裸拍

2019-12-11 18:17

影／尋人變抓人？台南警方協尋竟查獲通緝犯

2019-12-11 17:31

再傳5警被約談！海山分局偽造文書騙嘉獎 疑有未爆彈

2019-12-11 17:02

國一湖口北上今凌晨連2追撞 2大車駕駛不治

2019-12-11 14:50

基福公路搶走了亮點？ 全球唯一天燈造型派出所撤哨了

2019-12-11 14:35

被年近8旬老翁駕車撞上 騎士的機車燒成廢鐵

2019-12-11 13:45

搶快車禍頻傳 雲林縣3個月內新增5處定點測速照相

2019-12-11 13:43
看更多

熱門文章

疑心肌梗塞捷運站口昏倒 北市刑大警官不治

2019-12-12 11:04

桃機二航廈擴建案爆貪汙 桃機處長收254萬回扣遭起訴

2019-12-12 10:24

台南38年前小吃攤「均一價15元」 網友嘆：回不去的物價

2019-12-12 12:27

台灣哪個景點去一次就好？ 網噓爆這兩個地點

2019-12-11 21:32

他巡果樹驚見「貼符草蓆」嚇壞 網友揭真相：會保平安

2019-12-12 13:03

少女從9樓不明原因墜樓身亡 媽媽才正打算叫她起床上學

2019-12-12 11:00

空軍上士A公款買iPhone 私吞9萬羈押禁見

2019-12-11 23:28

稱「我殺了你媽媽」後五金行老闆陳屍台南 警排除他殺

2019-12-11 20:19

「東西已放進去來不及 」 玷辱女童賠80萬仍重判8年6月

2019-12-12 06:51

離奇！工人清晨騎車下班 竟趴在路邊護欄不治

2019-12-11 21:51

影／閃燈路口互不相讓 奧斯汀對決神車釀3人傷

2019-12-12 12:20

男子KTV撿屍女壽星友人 大姨媽來了仍硬上判刑3年10月

2019-12-11 19:44

阿羅哈客運國道翻覆3死 司機疲勞駕駛閉眼10多秒遭起訴

2019-12-12 12:18

影／購物台賣假貨次級品賺1億 6珠寶商遭詐欺送辦

2019-12-12 11:32

租屋處壁癌嚴重她急求救 網勸：上漆、壁貼都無效

2019-12-12 10:26

亂倒廢棄物至今7年清不完 這2名雲林縣議員要坐牢！

2019-12-12 11:34

47歲得子… 14天後兒哭鬧被他打死

2019-12-11 23:47

評潘恒旭「招搖撞騙」遭告 馮光遠：這人太浮誇

2019-12-12 14:22

驚！國民黨台南後壁區黨部疑遭放爆裂物 警釐清中

2019-12-12 15:35

轎車高速撞擊牆角 駕駛傷重不治

2019-12-12 01:54

長榮航空事務長遭夫勒斃 弟：只判15年難接受

2019-12-12 16:01

男子汽車旅館涉嫌縱火 他詭異躲浴缸救出強制送醫

2019-12-12 17:24

殺妻後自殺？五金行老闆陳屍 妻失蹤…

2019-12-11 23:50

普悠瑪案前台鐵3局長不起訴 高檢認「偵查不完備」發回

2019-12-11 22:31

追求不到 移民署新人在142人群組誹謗她罰7萬

2019-12-12 12:06

五金行老闆陳屍台南妻卻失蹤 檢方檢驗有無毒化物反應

2019-12-12 12:21

「你兒在我手裡」警秒戳破謊言 詐團氣飆國罵掛電話

2019-12-12 12:52

民宅火災意外頻傳 防火專家：延長線是電氣火災禍首

2019-12-12 09:24

男子要脅公布裸照 女網友被迫免費性服務

2019-12-12 16:00

台日破九州海上接運安毒600公斤 4台人落網

2019-12-12 13:45

關車窗緊夾警員手指 她被壓制受傷還要求國賠92萬

2019-12-12 10:07

新店女國中生放學後失聯至今 母焦急PO文、警追下落中

2019-12-12 18:00

出納組長A校務公款107萬還卡債養女友 判刑3年10月

2019-12-12 14:44

政府公報當假訊息製造中心 228前館長告現任館長涉誹謗

2019-12-12 12:23

男女朋友吵架 赫見女友淋汽油自焚

2019-12-12 12:41

侵吞「馬辣麻辣鍋」營業額 4內鬼判賠307萬元

2019-12-12 17:32

中年男公車上朗誦引發爭吵 司機開到派出所前求助

2019-12-12 13:44

「七七行館案」竊占國土埋貨櫃屋 劉政池確定入獄

2019-12-12 16:53

台18線十噸大貨車疑自撞電桿側翻 駕駛受傷副駕駛死亡

2019-12-11 21:29

普悠瑪翻覆部分事實仍待釐清 高檢署發回宜檢續查

2019-12-11 22:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top