男子汽車旅館涉嫌縱火 他詭異躲浴缸救出強制送醫

苗栗縣頭份市一家汽車旅館房間今天下午約3點左右冒出白煙，縣府消防局出動頭份、竹南及三灣分隊10車、20人趕往灌救，現場2樓房門反鎖，搶救人員破門而入，迅速撲滅床墊的火勢，發現1名翁姓男子（26歲）赤膊上半身，全身浸在浴缸，且持續放水，只露出1個頭，並與警、消人員僵持，情景相當詭異。

警方勸說無效，消防隊員將他強制送醫，警方初步了解，翁男11日晚上與家人爭吵後，投宿汽車旅館，涉嫌點燃床單縱火，燒毀約1平方公尺床鋪，案由警方進一步處理中。