身障男拿剪刀闖超商櫃檯 遭起訴強盜未遂

一名莊姓中年男子今年10月間，從中部北上找朋友，卻因付不出計程車錢，跑去北市中正區超商櫃檯拿起剪刀要錢，被警方移送法辦。台北地檢署認為雖然他領有身心障礙手冊，但行為時精神狀態正常，能應答如流，今依強盜未遂罪將他起訴。

檢警調查，今年10月間，莊姓男子從南投地區北上台北，案發前一日深夜，從北市松山區招了一台計程車，要搭去西門町找朋友。他半途中請司機臨時停在一間全家便利商店旁，讓他下車辦事，過沒多久，他又上車請司機繼續往目的地前進。

就在快要抵達西門町時，凌晨12點多，他要求司機讓他在長沙街國軍英雄館的711暫時下車，他便走進店內，走向櫃檯要求店員「給我錢，一點點也好。」還拿起放置在櫃檯上的剪刀，並闖進櫃檯裡面，敲打收銀機。店員見他身型瘦弱，與一旁兩名顧客一同將他壓制在地，過程短短不到兩分鐘。

據了解，莊男有法扶律師陪同應訊，但一直保持緘默，直到檢察官最後一次開庭，他才供稱自己沒錢付計程車費，才會跑進超商要錢，拿剪刀只是想作勢嚇唬店員。