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影／幫韓籍五口找回護照 新北專勤隊科員笑起來超甜

2019-12-12 16:19聯合報 記者柯毓庭／即時報導

來台旅遊的韓籍趙家五口昨天上午自住宿的飯店搭車計程車前往新北市中和區員山公園遊玩，卻不慎將全家人的護照遺落在計程車上，趙家因此向新北市專勤隊報案請求協尋，以警察廣播電台成功聯繫計程車司機，再由司機專程將護照送往專勤隊給趙家，結束虛驚一場。

新北市移民署專勤隊昨天下午1時許接獲韓籍趙姓遊客報案，表示他們一家五口來台旅遊，卻在搭車計程車前往中和員山公園遊玩時不慎將護照遺失在計程車上，因他們當天下午6時許就要搭機返韓，讓一家五口焦急的不知如何是好，只好來求助專勤隊。

值班科員唐慰庭獲報後，立即請韓語老師以電話協助翻譯，細心瞭解韓國旅客遺失護照的過程，並安撫韓國旅客一家的情緒。隨後唐慰婷靈機一動，連繫警察廣播電臺以警廣協尋遺失護照，果然在當天便順利聯繫上載到趙家五口的計程車司機，由司機將韓國旅客一家人護照送返至專勤隊，讓趙家五口感動不已。

笑起來有深深酒窩的唐慰庭說，聽到趙家五口的護照丟失，返國班機又在當天下午，也替他們緊張起來，她想到辦理護照遺失至少要花費3小時以上，趙家再趕去機場一定來不及，便靈機一動，想到利用計程車司機常聽的警察廣播電台協尋。

專勤隊的長官便說，目前還單身的唐慰庭平日工作十分認真，總是跑第一，個性外向活潑的她，在隊上人緣也很好。昨天看到趙家急得像熱鍋上的螞蟻，趙母還哭了，讓也曾在國外弄丟重要物品的她感同身受，便決定要盡全力協助他們。

新北市專勤隊長柳瑞福指出，同仁在值班受理案件時，多一份對民眾的關心，就有可能減少遺憾的發生，專勤隊的職責不僅在於查緝不法，同時也兼具協助外來人口的功能，讓外國人瞭解台灣環境的友善，亦有利於搭建國家間的友誼橋梁。

笑起來有超甜酒窩的唐慰庭，平日工作認真，昨天見遺失護照的韓籍趙家五口十分著急，非...
笑起來有超甜酒窩的唐慰庭，平日工作認真，昨天見遺失護照的韓籍趙家五口十分著急，非常熱心的協助他們尋找護照。圖／唐慰庭授權
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唐慰庭在工作時態度認真、毫不馬虎，但她個性活潑外向，在專勤隊上人緣很好。
唐慰庭在工作時態度認真、毫不馬虎，但她個性活潑外向，在專勤隊上人緣很好。
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