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美男子騎車遊日月潭卻夜困埔里 警伸援結束驚魂夜

2019-12-12 15:36聯合報 記者賴香珊林敬家／南投即時報導

南投縣日月潭是國內外知名景點，美國籍男子Komaki Hayle日前造訪，且獨自租機車順遊周邊，未料就一路騎去埔里，入夜因不熟國外路況，手機又出狀況，直至深夜仍找不到回飯店的路，最後在當地警方協助下通知飯店成功返回住宿處。

埔里警分局指出，3日深夜0時20分時，正在執行巡邏勤務的埔里派出所警員陳彥宇、卓淨如獲報有外國人迷路需要協助，而他就在中正路的兔女郎檳榔攤前等候，陳、卓兩人因此迅速趕往，並先行將他連人帶車引導回派出所。

經了解，該名男子Komaki Hayle從美國飄洋過海到台灣旅遊，期間規劃造訪並入住日月潭地區，2日則獨自一人租借摩托車，從日月潭邊騎邊逛抵達埔里，後來夜深了要回去，才發現手機故障無法定位飯店位置，且看不懂中文標誌而迷路。

而因當初時間已是午夜，多數店家已經休息，路上也沒什麼人，Komaki有些無助，還好騎到中正路發現兔女郎檳榔攤還亮燈營業，因此向檳榔攤門市小姐請求協助，派線上員警到場後向其詢問住宿飯店，確認是日月潭經典大飯店思麻丹館。

警方表示，當下就致電到Komaki住宿的飯店櫃檯，並說明他迷路的狀況，之後也先將他帶回警所，由飯店派員接人，最後Komaki就由在飯店人員引導下，騎車返回飯店，而他回到飯店後，也特地致電警所表達感謝，結束這場外出驚魂夜。

美國籍男子Komaki Hayle獨自租機車造訪日月潭並順遊周邊，未料深夜在埔里...
美國籍男子Komaki Hayle獨自租機車造訪日月潭並順遊周邊，未料深夜在埔里迷路，幸在警方協助下成功返回住宿飯店。圖／埔里警分局提供
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埔里日月潭

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