記錯醫生看診時間 思覺失調症女在院內逛大街

「我害怕！我想要回家！」陳女前天在台中某家醫院內徘迴、大喊，醫護人員通報警方，發現陳女罹患思覺失調症，記錯醫生看診時間，一時慌張在院內急診室、二樓診間來回遊蕩，經聯繫七旬老母到場，警方擔心母女兩人回程安危，所長陳健生決定以警車載這對母女回到苗栗住所，讓陳母相當感謝。

陳女前天晚間在北區一家醫院急診室內四處遊蕩，醫護人員報警，台中市警局第二分局文正所員警到場，並在二樓發現情緒緊張的陳女，陳不斷訴說「我害怕」、「我想要回家」，經查陳女為苗栗縣警察局通報協尋人口，且陳罹患思覺失調症，見到員警靠近就哭了出來。

警方耐心安撫，「妳不要怕，警察是來幫妳的」，並聯繫在苗栗的75歲陳母，陳母聽到愛女消息連夜驅車到台中。

陳母透漏，她與女兒相依為命，9日一早女兒獨自到台中看醫生，直到傍晚都沒消息，她心急報警協尋，所幸台中警方找到她的愛女。

據悉，陳女當天的主治醫師並沒有看診，由於陳沒如願看到醫生令她心情煩躁，一時忘記如何返家，也未與母親聯繫，才會獨自一人在醫院內四處徘徊。