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記錯醫生看診時間 思覺失調症女在院內逛大街

2019-12-12 15:23聯合報 記者林佩均／即時報導

「我害怕！我想要回家！」陳女前天在台中某家醫院內徘迴、大喊，醫護人員通報警方，發現陳女罹患思覺失調症，記錯醫生看診時間，一時慌張在院內急診室、二樓診間來回遊蕩，經聯繫七旬老母到場，警方擔心母女兩人回程安危，所長陳健生決定以警車載這對母女回到苗栗住所，讓陳母相當感謝。

陳女前天晚間在北區一家醫院急診室內四處遊蕩，醫護人員報警，台中市警局第二分局文正所員警到場，並在二樓發現情緒緊張的陳女，陳不斷訴說「我害怕」、「我想要回家」，經查陳女為苗栗縣警察局通報協尋人口，且陳罹患思覺失調症，見到員警靠近就哭了出來。

警方耐心安撫，「妳不要怕，警察是來幫妳的」，並聯繫在苗栗的75歲陳母，陳母聽到愛女消息連夜驅車到台中。

陳母透漏，她與女兒相依為命，9日一早女兒獨自到台中看醫生，直到傍晚都沒消息，她心急報警協尋，所幸台中警方找到她的愛女。

據悉，陳女當天的主治醫師並沒有看診，由於陳沒如願看到醫生令她心情煩躁，一時忘記如何返家，也未與母親聯繫，才會獨自一人在醫院內四處徘徊。

警方將母女倆帶回所內，所長陳健生考量陳母年事已高，且住家遠在苗栗，擔心回程路上遭遇突發狀況，決定由他與女警陳怡瑩陪同，親自護送這對母女返回苗栗住所；陳母對警方貼心的舉動感到窩心，不斷向警察道謝。

陳女在醫院遊蕩了一整天，回到派出所累得趴在報案值班台上睡覺。記者林佩均／翻攝
陳女在醫院遊蕩了一整天，回到派出所累得趴在報案值班台上睡覺。記者林佩均／翻攝
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陳女回到派出所情緒仍不穩定，所內女警上前安撫。記者林佩均／翻攝
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警察醫護人員思覺失調症

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