影／閃燈路口互不相讓 奧斯汀對決神車釀3人傷

台中市林姓男子今天凌晨1時許開車駕駛Mini Austin載梁姓女子，開車行經南屯區市政南一路、黎明路口時，與駕駛TOYOTA Altis的張姓男子發生碰撞，林車的左側車身被撞凹，張車車頭受損，警方獲報到場時，林等3人都有輕傷，經送醫治療後無大礙，林、張二人都無酒精濃度，因該路口為閃紅、黃燈路口，研判是未依規定讓車才會釀禍，詳細的事故原因，有待交大事故組後續調查。

台中市第四警分局交通分隊調查，林姓男子（46歲）今天凌晨1時許，開車駕駛Mini Austin載梁姓女子（33歲）沿南屯區市政南一路內側車道往環中路方向行駛，張姓男子（27歲）則駕駛TOYOTA Altis沿南屯區黎明路快車道往市政路方向行駛，林、張二人行經市政南一路、黎明路口時，因該路口為閃紅、閃黃燈路口，雙方疑未依規定讓車，發生碰撞。

據調查，林行駛的方向為閃紅燈號誌，張行駛的方向則為閃黃燈號誌，依據交通設施設置原則，幹道應設置閃光黃燈，支道應設置閃光紅燈，在交叉路口時，幹道車的路權優先於支道車，依照規定，林車應先停車再開，才符合法規規定。