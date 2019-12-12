泰山墜樓少女在校表現正常 校方籲：勿揣測原因

新北市泰山區今上午發生一起墜樓命案，一名年僅13歲的國中少女，被民眾發現倒臥在草叢內沒了呼吸心跳。據了解，少女在校表現一切正常，沒有缺課，課業和人際互動也不錯，已經啟動對班上的悲傷輔導，也將全力配合警方調查。

校方呼籲，已經完成校安通報，將召開導師會議，請各班導師協助說明事件，也請全校師生勿揣測原因，尊重隱私，並宣導尊重生命。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )