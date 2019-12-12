親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

2019日本年度漢字「令」！令和元年跨越災難的時代願望

大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

泰山墜樓少女在校表現正常 校方籲：勿揣測原因

2019-12-12 12:03聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市泰山區今上午發生一起墜樓命案，一名年僅13歲的國中少女，被民眾發現倒臥在草叢內沒了呼吸心跳。據了解，少女在校表現一切正常，沒有缺課，課業和人際互動也不錯，已經啟動對班上的悲傷輔導，也將全力配合警方調查。

校方呼籲，已經完成校安通報，將召開導師會議，請各班導師協助說明事件，也請全校師生勿揣測原因，尊重隱私，並宣導尊重生命。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

少女被發現倒臥在大樓旁的停車場草叢，疑似即從9樓住家墜下。記者巫鴻瑋／翻攝
少女被發現倒臥在大樓旁的停車場草叢，疑似即從9樓住家墜下。記者巫鴻瑋／翻攝
分享

命案班導師

延伸閱讀

少女從9樓不明原因墜樓身亡 媽媽才正打算叫她...

泰山13歲女墜樓 送醫不治

再拆一座陸橋 泰山泰林路三段連2晚車道封閉請...

Steam新作《苗栗國的石虎少女》即將推出 ...

相關新聞

疑心肌梗塞捷運站口昏倒 北市刑大警官不治

2019-12-12 11:04

少女從9樓不明原因墜樓身亡 媽媽才正打算叫她起床上學

2019-12-12 11:00

「你兒在我手裡」警秒戳破謊言 詐團氣飆國罵掛電話

2019-12-12 12:52

男女朋友吵架 赫見女友淋汽油自焚

2019-12-12 12:41

五金行老闆陳屍台南妻卻失蹤 檢方檢驗有無毒化物反應

2019-12-12 12:21

影／閃燈路口互不相讓 奧斯汀對決神車釀3人傷

2019-12-12 12:20

感情因素不想活？ 男陳屍民宅 將相驗釐清真相

2019-12-12 12:14

疑與男友吵架 女子在觀音山淋汽油自焚

2019-12-12 12:13

影／糾眾強推啤酒牟利 新北警掃蕩7人到案

2019-12-12 11:27

年終分期買禮物 小心被騙個資

2019-12-12 11:27

暗夜國道車禍引爆警員、記者衝突？ 國道警澄清：誤會

2019-12-12 11:25

民宅火災意外頻傳 防火專家：延長線是電氣火災禍首

2019-12-12 09:24

轎車高速撞擊牆角 駕駛傷重不治

2019-12-12 01:54

影／阿里山公路觸口路段 大貨車翻覆釀1死1傷

2019-12-12 01:29

離奇！工人清晨騎車下班 竟趴在路邊護欄不治

2019-12-11 21:51

交友軟體聊幾周就要匯6萬給假義大利男 單身女幸遭阻

2019-12-11 21:29

台18線十噸大貨車疑自撞電桿側翻 駕駛受傷副駕駛死亡

2019-12-11 21:29

日以繼夜處理穩鵬案有功 國搜中心研討開幕典禮上頒獎

2019-12-11 20:59

台南義消救護中隊林俊良 當選全國救護志工菁英

2019-12-11 20:21

台7線大溪百吉隧道口 砂石車與機車發生事故騎士重傷

2019-12-11 18:59

國中生上課時間不在學校 竟落水在淡水河面載浮載沉

2019-12-11 18:59

這工作接電話救命「超有成就感」！他獲選全國優秀執勤員

2019-12-11 18:55

新北市警海山分局派出所又遭約談 分局：全力配合檢調

2019-12-11 18:22

獨／歪風越吹越猛 新竹文化局周遭、商圈大街上裸拍

2019-12-11 18:17

影／尋人變抓人？台南警方協尋竟查獲通緝犯

2019-12-11 17:31

再傳5警被約談！海山分局偽造文書騙嘉獎 疑有未爆彈

2019-12-11 17:02

國一湖口北上今凌晨連2追撞 2大車駕駛不治

2019-12-11 14:50

基福公路搶走了亮點？ 全球唯一天燈造型派出所撤哨了

2019-12-11 14:35

被年近8旬老翁駕車撞上 騎士的機車燒成廢鐵

2019-12-11 13:45

搶快車禍頻傳 雲林縣3個月內新增5處定點測速照相

2019-12-11 13:43

「不管怎麼走都會違規」 桃園怪異路段讓人好傻眼

2019-12-11 13:29

影／切換車道引發7車連環撞 車禍畫面曝光

2019-12-11 13:02

花蓮閃黃燈路口車禍車頭毀損 2人重傷送醫

2019-12-11 12:32

影／台中清晨會車衍生行車糾紛 9狠男持球棒狂砸白車

2019-12-11 12:04

雙胞胎姊妹聯手圍毆少女 竟是五股烏龍砸車案後續

2019-12-11 11:42

男逛士林夜市被撞怒嗆聲 下秒慘遭棍棒痛毆

2019-12-11 10:54

疑因變換車道 高雄台88線7車連環撞

2019-12-11 10:51

影／死亡一瞬間畫面曝光！女大生闖紅燈撞左轉車殞命

2019-12-11 09:33

七旬夫妻登鳶嘴山夜色暗婦失足 員警脫外套供對方助暖

2019-12-11 09:13
看更多

熱門文章

網紅夜會女主播秦綾謙被抓包 她前夫一個動作虧大了

2019-12-11 18:53

獨／歪風越吹越猛 新竹文化局周遭、商圈大街上裸拍

2019-12-11 18:17

疑心肌梗塞捷運站口昏倒 北市刑大警官不治

2019-12-12 11:04

桃機二航廈擴建案爆貪汙 桃機處長收254萬回扣遭起訴

2019-12-12 10:24

基福公路搶走了亮點？ 全球唯一天燈造型派出所撤哨了

2019-12-11 14:35

「我殺了你媽媽」 五金行老闆自曝殺妻後陳屍台南

2019-12-11 18:58

醉妻太盧被老公放生 慘被老公兄弟撿屍性侵

2019-12-11 16:19

國一湖口北上今凌晨連2追撞 2大車駕駛不治

2019-12-11 14:50

「不管怎麼走都會違規」 桃園怪異路段讓人好傻眼

2019-12-11 13:29

台灣哪個景點去一次就好？ 網噓爆這兩個地點

2019-12-11 21:32

搶快車禍頻傳 雲林縣3個月內新增5處定點測速照相

2019-12-11 13:43

稱「我殺了你媽媽」後五金行老闆陳屍台南 警排除他殺

2019-12-11 20:19

空軍上士A公款買iPhone 私吞9萬羈押禁見

2019-12-11 23:28

離奇！工人清晨騎車下班 竟趴在路邊護欄不治

2019-12-11 21:51

「東西已放進去來不及 」 玷辱女童賠80萬仍重判8年6月

2019-12-12 06:51

少女從9樓不明原因墜樓身亡 媽媽才正打算叫她起床上學

2019-12-12 11:00

男子KTV撿屍女壽星友人 大姨媽來了仍硬上判刑3年10月

2019-12-11 19:44

國中生上課時間不在學校 竟落水在淡水河面載浮載沉

2019-12-11 18:59

再傳5警被約談！海山分局偽造文書騙嘉獎 疑有未爆彈

2019-12-11 17:02

台7線大溪百吉隧道口 砂石車與機車發生事故騎士重傷

2019-12-11 18:59

民進黨屏東5連霸議員潘淑眞 涉買票當選無效確定

2019-12-11 16:30

台南38年前小吃攤「均一價15元」 網友嘆：回不去的物價

2019-12-12 12:27

47歲得子… 14天後兒哭鬧被他打死

2019-12-11 23:47

租屋處壁癌嚴重她急求救 網勸：上漆、壁貼都無效

2019-12-12 10:26

彰化永靖五金老闆陳屍台南 妻下落不明

2019-12-11 17:35

手機掃瞄專屬QR CODE找律師 法務部明年元旦起上線

2019-12-11 19:00

轎車高速撞擊牆角 駕駛傷重不治

2019-12-12 01:54

「香蕉黏牆」賣高價爆紅 高市警紅單貼牆網讚跟上潮流

2019-12-11 17:12

被年近8旬老翁駕車撞上 騎士的機車燒成廢鐵

2019-12-11 13:45

亂倒廢棄物至今7年清不完 這2名雲林縣議員要坐牢！

2019-12-12 11:34

阿羅哈客運國道翻覆3死 司機疲勞駕駛閉眼10多秒遭起訴

2019-12-12 12:18

遭陳宜民推擠 保六女警首發聲「想恢復平靜生活」

2019-12-11 16:08

殺妻後自殺？五金行老闆陳屍 妻失蹤…

2019-12-11 23:50

民宅火災意外頻傳 防火專家：延長線是電氣火災禍首

2019-12-12 09:24

涉收回扣無罪變重判 茂管處前處長更一審判12年

2019-12-11 14:27

影／購物台賣假貨次級品賺1億 6珠寶商遭詐欺送辦

2019-12-12 11:32

新北市警海山分局派出所又遭約談 分局：全力配合檢調

2019-12-11 18:22

政府公報當假訊息製造中心 228前館長告現任館長涉誹謗

2019-12-12 12:23

這工作接電話救命「超有成就感」！他獲選全國優秀執勤員

2019-12-11 18:55

兒子運毒黑吃黑遭擄？婦人心急哭求警方救人後破涕為笑

2019-12-11 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top