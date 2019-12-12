年終分期買禮物 小心被騙個資

年終將近，不少人想買禮物送人或犒賞自己一年辛勞，但又不想一次大筆金額支出，最近有不少網站打著「無卡分期」，讓消費者可以上傳個人資料，以及身分證影本，就可分期購買各項3C或家電，新北主任消保官王治宇提醒，小心個資遭詐騙。

打開「無卡分期」的網站，可分期項目包括，iphone11、ipad、電腦、相機、空拍機、洗衣機等用品，點選商品進入網頁後，不僅要填身分證號碼、聯絡電話、甚至要上傳身分證正反面，最後標榜「填表3分鐘，審核10分鐘」。

王治宇說，民眾檢舉該網站是否真的與零售業合作辦分期，並擔心輸入個資會遭詐騙，消保官進一步追查發現，該公司不僅沒有商業登記，也沒有地址、電話，說不定公司根本不在台灣，整個網站、公司都呈現「不透明」狀況。

王治宇表示，網站內有提供負責人名字，但清查並未發現該人資料，該網站曾留有聯絡電話，檢舉人曾撥通並聯繫上業者，但對方一問三不知，消保官也嘗試撥打該電話，卻始終無人接聽，極有可能是詐騙個資。

除了有詐騙疑慮外，王治宇提醒，現在很多無卡分期網站，對於定力不夠的大學生有致命吸引力，想買最新手機就用分期，分期利息高達20%也是先享受後付款，等到父母發現後想解約提前清償，恐怕也遭遇困難。

王治宇說，部分業者會公布地址電話，也有公司登記，但有些來路不明的業者只留通訊軟體當聯絡方式，網站上有很多商品，消費者分期食藥填個資、附身分證，萬一發生問題，該如何找業者負責。