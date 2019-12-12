影／糾眾強推啤酒牟利 新北警掃蕩7人到案

淡水地區日前傳出有熱炒店被強行推銷啤酒藉機牟利，店家如不配合進貨販售，即遭到不明人士至店內叫囂滋事，甚至丟擲鞭炮等不法行逕對待，造成業者不堪其擾，引起警方重視。全案經新北市刑警大隊與淡水警分局、台北市大安警分局共同組成專案小組深入蒐證，報請士林地檢署王啟旭檢察官指揮，昨天兵分多路將高姓男子等7名集團成員拘提到案，警詢後依違反組織犯罪防制條例及恐嚇取財等罪嫌移送偵辦。

警方調查，35歲高姓男子自今年初在淡水、三芝等地吸收手下，假借參與宮廟民俗活動聚眾滋事試圖壯大聲勢，早已被警方鎖定。今年9月，高男見當地巷弄內熱炒店、酒吧生意熱絡、有利可圖，指示手下向店家推銷進貨品牌啤酒藉以抽成，惟業者大多予以婉拒。高男惱羞成怒之下，憤而趁店家營業時率眾持棍棒至店內鼓譟翻桌，離去時還引燃鞭炮製造聲響，讓業者承受巨大壓力下妥協進貨。

警方獲報已有多間店家受害，警方密集追查蒐證，同時報請地檢署指揮偵辦，見時機成熟，於昨日上午由檢察官王啟旭坐鎮，趁高男等人開車南下時將其陸續拘提到案，並在住處起獲空氣長、短槍共4支、電擊器、棍棒、本票及借據等證物，警方懷疑高男等人還可能涉及暴力討債等不法犯罪行為，正積極追查其背後金流，斬斷資金來源。