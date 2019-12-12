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暗夜國道車禍引爆警員、記者衝突？ 國道警澄清：誤會

2019-12-12 11:25聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

國道1號南下高雄鼎金段今清晨近5時發生一起轎車追撞半聯結車事故，駱姓女駕駛疑一時疏忽，沒注意到車前狀況，猛撞上前方半聯結車；撞擊力道猛烈，肇事轎車車頭幾乎全毀，駱姓女駕駛一度受困車內，幸好並無生命危險。深夜國道車禍也驚動媒體，有媒體到場採訪，疑與國道警察發生口語衝突，警方事後解釋，現場吵雜才會大聲溝通，「誤會一場」。

國道警察五大隊今清晨4時52分獲報，國道1號南向363公里處有交通事故，隨即派遣人車前往處理。員警到場時發現，49歲駱姓女駕駛疏於注意車前狀況，撞上前方由54歲劉姓司機駕駛的半聯結車。

警、消合力排除事故，消防人員出動破壞器材，好不容易將受困駱女救出，駱女頭部、胸部分別受有擦、挫傷，幸虧並無生命危險。員警當場對雙方駕駛施行酒測，並未發現酒駕情事，駱由救護車送醫救治。

然而，國道警察疑在處理事故過程中與到場採訪的媒體起口角衝突。國道警察五大隊今上午緊急澄清，「誤會一場」，並解釋，警員當時發現有2名男子在車道上拍照，第一時間擔心男子安危，才詢問身分，又基於安全考量請對方離開。

國道警察五大隊表示，由於現場不時有車輛呼嘯而過，可能因員警大聲溝通導致誤會，否認有阻擋採訪意思。

國道1號南下高雄鼎金段今清晨近5時發生一起轎車追撞半聯結車事故，轎車女駕駛一度受...
國道1號南下高雄鼎金段今清晨近5時發生一起轎車追撞半聯結車事故，轎車女駕駛一度受困車內，索性或救時並無生命危險。記者賴郁薇／翻攝
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國道1號南下高雄鼎金段今清晨近5時發生一起轎車追撞半聯結車事故，轎車女駕駛一度受...
國道1號南下高雄鼎金段今清晨近5時發生一起轎車追撞半聯結車事故，轎車女駕駛一度受困車內，索性或救時並無生命危險。記者賴郁薇／翻攝
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