少女從9樓不明原因墜樓身亡 媽媽才正打算叫她起床上學

新北市泰山區今天上午發生一起墜樓命案，年僅13歲的國中少女，被民眾發現倒臥在草叢內沒了呼吸心跳，報警將人送醫後少女仍不治，而少女疑似是從自家墜落，陽台還垂掛著1條棉被，警方鑑識人員事發後已進行採證，將進一步調查釐清少女墜樓原因。

墜樓的13歲徐姓少女與父母及哥哥同住在泰山區一處社區大樓，今天上午6時許媽媽剛要進房叫女兒起床上學，就發現女兒並不在房內睡覺，而少女此時則被民眾發現已經倒臥在大樓旁的草叢內一動也不動，嚇得趕緊報警將她送往林口長庚醫院急救。

據了解，少女被發現墜樓當時，自家9樓廚房陽台還垂掛著1條棉被，疑似她就是從此處墜樓，目前仍無法確認是否是因攀爬意外失足墜樓，但少女已經在送醫後因全身多處骨折而宣告不治。

而在學校擔任老師的少女母親則悲痛表示，昨晚才因為她帶同學手機回家玩而念了她一頓，母女之間有小吵架，怎料早上上學時間要叫她起床，進房卻不見她人影，而後陽台則擺了1張椅子，等發現時少女已經發生墜樓意外。

警方已派鑑識人員進行現場採證，也將再與家屬確認案發前少女有沒有任何可能導致墜樓意外發生的跡象，目前現場沒有發現留有遺書，仍須進一步調查確認才能釐清少女墜樓原因。

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