民宅火災意外頻傳 防火專家：延長線是電氣火災禍首

天氣越來越寒冷，火源使用驟增，民宅火災時有所聞。台南市消防局火災預防科股長陳振雄今天說，其中延長線是居家電氣火災禍首，錯誤使用延長線很容易造成負載，引發火災。延長線務必選擇有「商品安全標章」及保險絲安全裝置，或是過負荷保護裝置產品，避免延長線旁堆積雜物，受到物品壓迫。

市消防局統計，今年1月至11月，台南市共發生2129火災，其中建築物461件，建築物火災中電氣因素為140件，約占30%。2月初下營民宅火災，起火原因疑似電氣因素所造成，不幸燒死祖孫3人。火災預防科說，家庭常用電器不外乎暖風扇、電暖爐、電毯，這些電器往往是居家火災的主要原因。消防局說，為防範電氣火災，民眾應經常檢視家中插頭及插座，避免鬆動而產生危險，檢視是否有焦黑、綠鏽或累積灰塵現象。

陳振雄說，最近寒流來襲，為避免發生一氧化碳中毒案件，請民眾於使用燃氣熱水器時，務必加強警覺心，將熱水器所在處的對外窗打開，將該處通往屋內的門窗關閉，避免因為風大造成一氧化碳吹進屋內，發生一氧化碳中毒。