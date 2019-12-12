親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

美中貿易戰卡關？加稅期限將至 結構問題難解

網軍弱掉了！ 選戰最火「奇兵」 當初竟是為了拚房市

民宅火災意外頻傳 防火專家：延長線是電氣火災禍首

2019-12-12 09:24聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

天氣越來越寒冷，火源使用驟增，民宅火災時有所聞。台南市消防局火災預防科股長陳振雄今天說，其中延長線是居家電氣火災禍首，錯誤使用延長線很容易造成負載，引發火災。延長線務必選擇有「商品安全標章」及保險絲安全裝置，或是過負荷保護裝置產品，避免延長線旁堆積雜物，受到物品壓迫。

市消防局統計，今年1月至11月，台南市共發生2129火災，其中建築物461件，建築物火災中電氣因素為140件，約占30%。2月初下營民宅火災，起火原因疑似電氣因素所造成，不幸燒死祖孫3人。火災預防科說，家庭常用電器不外乎暖風扇、電暖爐、電毯，這些電器往往是居家火災的主要原因。消防局說，為防範電氣火災，民眾應經常檢視家中插頭及插座，避免鬆動而產生危險，檢視是否有焦黑、綠鏽或累積灰塵現象。

陳振雄說，最近寒流來襲，為避免發生一氧化碳中毒案件，請民眾於使用燃氣熱水器時，務必加強警覺心，將熱水器所在處的對外窗打開，將該處通往屋內的門窗關閉，避免因為風大造成一氧化碳吹進屋內，發生一氧化碳中毒。

為提早偵知火災發生，消防局長李明峯呼籲，不論大樓、透天等建築，民眾家中務必安裝住警器，賣場即可購得並且安裝容易；具身心障礙的朋友，可免費補助安裝住宅用火災警報器，每人可補助1顆，請持身分證明文件，到住處當地消防分隊填寫申請表後，可獲得補助或安裝。

電氣火災意外頻傳，台南市消防局火災預防科股長陳振雄建議，使用延長線務必選擇有「商...
電氣火災意外頻傳，台南市消防局火災預防科股長陳振雄建議，使用延長線務必選擇有「商品安全標章」及保險絲安全裝置防範。圖/台南市消防局提供
分享
台南市2月初下營區民宅火災，疑因電氣因素釀成大火。圖/台南市消防局提供
台南市2月初下營區民宅火災，疑因電氣因素釀成大火。圖/台南市消防局提供
分享

延伸閱讀

印尼今年逾90萬公頃林地慘遭祝融 估至少損失...

台南義消救護中隊林俊良 當選全國救護志工菁英

天氣寒冷預防一氧化碳中毒 消防分隊辦宣導

提升台南消防人員英語能力 知名外語提供免費課...

相關新聞

轎車高速撞擊牆角 駕駛傷重不治

2019-12-12 01:54

影／阿里山公路觸口路段 大貨車翻覆釀1死1傷

2019-12-12 01:29

離奇！工人清晨騎車下班 竟趴在路邊護欄不治

2019-12-11 21:51

交友軟體聊幾周就要匯6萬給假義大利男 單身女幸遭阻

2019-12-11 21:29

台18線十噸大貨車疑自撞電桿側翻 駕駛受傷副駕駛死亡

2019-12-11 21:29

日以繼夜處理穩鵬案有功 國搜中心研討開幕典禮上頒獎

2019-12-11 20:59

台南義消救護中隊林俊良 當選全國救護志工菁英

2019-12-11 20:21

台7線大溪百吉隧道口 砂石車與機車發生事故騎士重傷

2019-12-11 18:59

國中生上課時間不在學校 竟落水在淡水河面載浮載沉

2019-12-11 18:59

這工作接電話救命「超有成就感」！他獲選全國優秀執勤員

2019-12-11 18:55

新北市警海山分局派出所又遭約談 分局：全力配合檢調

2019-12-11 18:22

獨／歪風越吹越猛 新竹文化局周遭、商圈大街上裸拍

2019-12-11 18:17

影／尋人變抓人？台南警方協尋竟查獲通緝犯

2019-12-11 17:31

再傳5警被約談！海山分局偽造文書騙嘉獎 疑有未爆彈

2019-12-11 17:02

國一湖口北上今凌晨連2追撞 2大車駕駛不治

2019-12-11 14:50

基福公路搶走了亮點？ 全球唯一天燈造型派出所撤哨了

2019-12-11 14:35

被年近8旬老翁駕車撞上 騎士的機車燒成廢鐵

2019-12-11 13:45

搶快車禍頻傳 雲林縣3個月內新增5處定點測速照相

2019-12-11 13:43

「不管怎麼走都會違規」 桃園怪異路段讓人好傻眼

2019-12-11 13:29

影／切換車道引發7車連環撞 車禍畫面曝光

2019-12-11 13:02

花蓮閃黃燈路口車禍車頭毀損 2人重傷送醫

2019-12-11 12:32

影／台中清晨會車衍生行車糾紛 9狠男持球棒狂砸白車

2019-12-11 12:04

雙胞胎姊妹聯手圍毆少女 竟是五股烏龍砸車案後續

2019-12-11 11:42

男逛士林夜市被撞怒嗆聲 下秒慘遭棍棒痛毆

2019-12-11 10:54

疑因變換車道 高雄台88線7車連環撞

2019-12-11 10:51

影／死亡一瞬間畫面曝光！女大生闖紅燈撞左轉車殞命

2019-12-11 09:33

七旬夫妻登鳶嘴山夜色暗婦失足 員警脫外套供對方助暖

2019-12-11 09:13
看更多

熱門文章

網紅夜會女主播秦綾謙被抓包 她前夫一個動作虧大了

2019-12-11 18:53

獨／歪風越吹越猛 新竹文化局周遭、商圈大街上裸拍

2019-12-11 18:17

影／蔡易餘宣傳車拆媽媽盟布條 警詢後依竊盜罪嫌函送

2019-12-11 10:45

基福公路搶走了亮點？ 全球唯一天燈造型派出所撤哨了

2019-12-11 14:35

出生14天男嬰遭生父打死 女埋嬰屍良心不安投案

2019-12-11 12:19

「我殺了你媽媽」 五金行老闆自曝殺妻後陳屍台南

2019-12-11 18:58

國一湖口北上今凌晨連2追撞 2大車駕駛不治

2019-12-11 14:50

醉妻太盧被老公放生 慘被老公兄弟撿屍性侵

2019-12-11 16:19

「不管怎麼走都會違規」 桃園怪異路段讓人好傻眼

2019-12-11 13:29

台灣哪個景點去一次就好？ 網噓爆這兩個地點

2019-12-11 21:32

搶快車禍頻傳 雲林縣3個月內新增5處定點測速照相

2019-12-11 13:43

「館長」陳之漢賣手錶 高規格3萬6限量600支引發熱議

2019-12-11 12:02

影／切換車道引發7車連環撞 車禍畫面曝光

2019-12-11 13:02

稱「我殺了你媽媽」後五金行老闆陳屍台南 警排除他殺

2019-12-11 20:19

離奇！工人清晨騎車下班 竟趴在路邊護欄不治

2019-12-11 21:51

空軍上士A公款買iPhone 私吞9萬羈押禁見

2019-12-11 23:28

店家喊「沒空位」拒絕獨自吃鍋 他下秒電話訂位超傻眼

2019-12-11 13:18

「東西已放進去來不及 」 玷辱女童賠80萬仍重判8年6月

2019-12-12 06:51

再傳5警被約談！海山分局偽造文書騙嘉獎 疑有未爆彈

2019-12-11 17:02

男子KTV撿屍女壽星友人 大姨媽來了仍硬上判刑3年10月

2019-12-11 19:44

賭博糾紛兩派駁火釀一死 南檢起訴6嫌

2019-12-11 11:48

雙胞胎姊妹聯手圍毆少女 竟是五股烏龍砸車案後續

2019-12-11 11:42

國中生上課時間不在學校 竟落水在淡水河面載浮載沉

2019-12-11 18:59

台7線大溪百吉隧道口 砂石車與機車發生事故騎士重傷

2019-12-11 18:59

民進黨屏東5連霸議員潘淑眞 涉買票當選無效確定

2019-12-11 16:30

該「攜伴」參加尾牙嗎？ 網友勸退：省得一堆麻煩

2019-12-11 13:15

47歲得子… 14天後兒哭鬧被他打死

2019-12-11 23:47

手機掃瞄專屬QR CODE找律師 法務部明年元旦起上線

2019-12-11 19:00

彰化永靖五金老闆陳屍台南 妻下落不明

2019-12-11 17:35

「香蕉黏牆」賣高價爆紅 高市警紅單貼牆網讚跟上潮流

2019-12-11 17:12

轎車高速撞擊牆角 駕駛傷重不治

2019-12-12 01:54

老來得子竟打死14天大兒子 他威脅女友「母子只能留一人」

2019-12-11 13:08

被年近8旬老翁駕車撞上 騎士的機車燒成廢鐵

2019-12-11 13:45

義大槓高雄市府官員敗訴確定 趙建喬聽判「心情很開朗」

2019-12-11 10:35

裸睡照淪報復利器！渣男握裸照 分手嗆：想讓照片紅？

2019-12-11 12:03

偷雞排店營業額與預備金2萬元 狂玩夾娃娃機剩數千

2019-12-11 12:43

遭陳宜民推擠 保六女警首發聲「想恢復平靜生活」

2019-12-11 16:08

兒子「黑白譙」遭槍殺 身價4千萬雙親求償判賠221萬

2019-12-11 12:03

涉收回扣無罪變重判 茂管處前處長更一審判12年

2019-12-11 14:27

殺妻後自殺？五金行老闆陳屍 妻失蹤…

2019-12-11 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top