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轎車高速撞擊牆角 駕駛傷重不治

2019-12-12 01:54聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

雲林55歲洪姓男駕駛昨天晚上11點49分駕駛轎車，從嘉義縣民雄鄉興中村文化路往興中國小方向，行經興中國小後門轉彎處，疑似精神不濟高速撞擊轉角牆面，車頭嚴重變形，安全氣囊破裂，洪男困於車內，消防人員抵達現場後，使用破壞器材救出洪男，洪男右大腿嚴重變形，已無呼吸心跳，緊急送往基督教嘉義醫院，院方於凌晨12點47分宣告洪男急救無效死亡。

雲林55歲洪姓駕駛昨天晚上11點46分駕駛轎車行經嘉義縣民雄鄉興中村興中國小轉彎...
雲林55歲洪姓駕駛昨天晚上11點46分駕駛轎車行經嘉義縣民雄鄉興中村興中國小轉彎處，疑似精神不濟高速撞擊轉角牆面。記者陳玫伶／翻攝
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雲林55歲洪姓駕駛昨晚駕駛轎車疑似精神不濟撞上轉角牆面，車頭嚴重變形，安全氣囊破...
雲林55歲洪姓駕駛昨晚駕駛轎車疑似精神不濟撞上轉角牆面，車頭嚴重變形，安全氣囊破裂。記者陳玫伶／翻攝
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嘉義安全氣囊

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