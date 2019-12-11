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台18線十噸大貨車疑自撞電桿側翻 駕駛死亡副駕駛受傷

2019-12-11 21:29聯合報 記者陳玫伶／即時報導

嘉義縣番路鄉阿里山公路台18線37.4公里，一輛10噸大貨車載一輛鏟土機於6點30分左右，往觸口方向下山，疑似自撞電線桿側翻，消防人員獲報後趕往現場，發現30多歲男性副駕駛受困車內，已無呼吸心跳，經消防人員脫困，目前送往天主教聖馬爾定醫院急救，50多歲駕駛僅胸痛及左腳撕裂傷，生命跡象穩定，送往台中榮總嘉義分院急救。

30多歲副駕駛搶救後送往天主教聖馬爾定醫院急救，50多歲駕駛則送往台中榮總嘉義分...
30多歲副駕駛搶救後送往天主教聖馬爾定醫院急救，50多歲駕駛則送往台中榮總嘉義分院。圖／嘉義縣消防局提供
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嘉義縣番路鄉台18線37.4公里於晚間6點30分左右發生大貨車疑似自撞電線桿側翻...
嘉義縣番路鄉台18線37.4公里於晚間6點30分左右發生大貨車疑似自撞電線桿側翻。圖／嘉義縣消防局提供
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嘉義縣番路鄉台18線37.4公里於晚間6點30分左右發生大貨車疑似自撞電線桿側翻...
嘉義縣番路鄉台18線37.4公里於晚間6點30分左右發生大貨車疑似自撞電線桿側翻。圖／嘉義縣消防局提供
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嘉義台中榮總阿里山

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