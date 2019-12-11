日以繼夜處理穩鵬案有功 國搜中心研討開幕典禮上頒獎

行政院國家搜救指揮中心今天上午舉行2019年搜救研討會，並邀請到內政部次長陳宗彥在開幕典禮中公開表揚「108年度搜救有功人員」、「全國消防機關救災救護指揮中心績優執勤人員」及參與「108年國家防災日大規模震災消防救災動員演練」的熱心公司與民間團體，感謝他們的付出。

今年為921震災20週年，為強化大規模震災人命救助及災前整備工作，國搜中心今年9月20日實際開設中央災害應變中心前進協調所，動員國軍、衛生福利部、行政院環境保護署及本島縣市防救災人員，辦理大規模震災消防救災動員演練，現場並有慈濟、電信業者及民間志工團體支援，展現強大的民間救災及後勤支援能力，並於今天上午接續舉辦搜救研討會，針對陸海空三個部分，邀請相關局處進行專題研討，藉由專家學者與救災人員的意見交換，達到相互交流與經驗分享。

國搜中心指出，為感謝搜救有功人員、救災護指揮中心績優執勤人員，以及協助此次演練的民間公司、團體，國搜中心並於開幕儀式上公開表揚有功人員。本次頒發的20名搜救有功人員來自陸、海、空三個不同領域，除14名因「實際執行搜救任務」有功，還有4名因「指揮調度搜救任務」及2名「辦理搜救相關業務」有功而獲獎。