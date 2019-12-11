國中生上課時間不在學校 竟落水在淡水河面載浮載沉

新北市淡水紅毛城前方河面，今天上午發現有1名台北市南門國中學生落水，已被潮水沖到離岸30公尺遠，幸好民眾及時發現，連忙扔救生圈並向119報案，平安獲救。這已經是淡水區金色水岸風景區3天之內第3起民眾溺水事件。

據了解，今天上午9時許，河邊民眾看見1名身穿學生制服的少年在河面上載浮載沉，幸好風景區岸邊都有設置救生圈，馬上扔給少年，他也緊緊抱住，消防隊隨後趕抵。

當時正值退潮，消防隊員鐘英展、陳漢興立即攜帶救生器材下水，將14歲少年救上岸送醫，並通報校方派員到醫院。至於他為何上課時間獨自到淡水？因何落水？由於少年失溫身體不適，不願多說，急救後沒有大礙。

此外，前天下午2時許，捷運淡水站後方也有1名20歲男子，獨自從岸邊斜坡道走向河中，但只走約5公尺便深陷爛泥雙腳卡住，消防隊獲報趕抵，由隊員黃俊嘉下水救上岸交由救護車送醫。

不料當天晚上9時許，相同地點又有1名50歲女子從斜坡道走進河中，同樣走約5公尺便陷在爛泥進退不得，同樣由消防隊員黃俊嘉下水救起昏迷女子，送醫無礙。

消防隊呼籲民眾珍惜生命，若失足落水切勿驚慌，利用身邊漂浮物或自身衣物做浮具，支持在水上漂浮，等待救援。