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「我殺了你媽媽」 五金行老闆自曝殺妻後陳屍台南

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「我殺了你媽媽」 五金行老闆自曝殺妻後陳屍台南

2019-12-11 18:58聯合報 記者凌筠婷林敬家／彰化即時報導

彰化永靖鄉邱姓男子前天被發現陳屍於台南市安定區一處牧草田，檢警偵辦發現與他同年的49歲黃姓妻子也失蹤多時，且早在今年10月28日由邱男向彰化轄區警方報案妻子失蹤，據調查，邱男在妻失蹤後曾向大兒子表示「我殺了你媽媽」，但警方至今找不到黃妻下落，彰化檢方目前已組成專案小組追查。

邱姓男子與黃姓妻子在彰化縣永靖鄉開五金賣場，現在該五金賣場已經休業，貼上「整修中」的紙條，鄰居今天表示已經沒開門好幾周，曾聽說夫妻感情不睦，邱男喝完酒後會鬧事，但不清楚細節。

據了解，邱姓夫妻育有3子女，但僅與大兒子同住，夫妻倆平時會到賣場顧店，大兒子在10月28日發現母親未到店內，詢問父親，邱男表示兩人吵架，黃妻離家出走了，但黃女錢包、手機等個人用品都未帶走，其他家人覺得可疑，邱男在家屬壓力下30日向警方報案。

檢方指出，黃女失蹤報案後，檢警追查發現邱男涉有重嫌，原本11月18日通知邱男到案說明，但邱男卻未出現，之後曾一度返回家中向大兒子表示「我殺了你媽媽」。檢警追蹤邱男行蹤，掌握邱男可能會到台南探望二兒子，也找到他在台南走路、騎腳踏車的畫面，但埋伏多日卻沒看到邱男實際與兒見面，因此未能逮到人，沒想到邱男最後卻陳屍在田間。

偵辦人員懷疑邱男可能先殺害妻子再自殺，但兩次到死者家中或店內、車內搜索都未發現可疑跡象，夫妻間是否有感情不睦或經濟問題的狀況還要再調查。

彰化縣永靖鄉一家五金行邱姓老闆陳屍台南，其黃姓妻子下落不明。記者凌筠婷／攝影
彰化縣永靖鄉一家五金行邱姓老闆陳屍台南，其黃姓妻子下落不明。記者凌筠婷／攝影
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彰化縣永靖鄉一家五金行邱姓老闆陳屍台南，其黃姓妻子下落不明，該五金行已經貼上「整...
彰化縣永靖鄉一家五金行邱姓老闆陳屍台南，其黃姓妻子下落不明，該五金行已經貼上「整修中」紙條。記者凌筠婷／攝影
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失蹤夫妻

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