這工作接電話救命「超有成就感」！他獲選全國優秀執勤員

嘉義市消防局日前獲全國救災救護指揮中心機關組優等，隊員蔡明環也獲選優秀執勤員，今天北上接受消防署頒獎獎表揚；蔡明環指出，指揮中心值勤排班時間不定，必須調適上班、休息情緒，印象最深刻的是，近年曾多次透過線上CPR，指導報案人救回許多患者性命，讓他非常有成就感。

嘉義市消防局指出，此評比機關組全國僅入選3組，嘉義市是全國非六都唯一得獎單位；個人組也僅選6名，能獲獎實屬不易。119救災救護指揮科，是消防局啟動救援第一線，須嫻熟轄區道路狀況及建築位置，依平時建立資料庫，提供救災、救護資訊，並隨時依現場狀況申請支援。

蔡明環表示，8年前轉任指揮中心服務，雖是內勤但工作繁多，尤其每次排班時間4到6小時，須自我調適工作心情、休息節奏，上班執勤相當緊湊。

他說，多年前執勤曾接到一通報案電話，指有人溪邊嬉戲受困，他立即轉報該溪流服務分隊、發配任務，隨即回撥電話找到報案人，沒想到來回不到幾分鐘，報案人回應「受困者被沖走了，要快去下游找了！」當下的震撼與失落，讓他至今難忘。