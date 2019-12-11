獨／歪風越吹越猛 新竹文化局周遭、商圈大街上裸拍

新竹往年秋冬季除有威力驚人的九降風，近年還有越吹越猛的裸拍歪風。一名熟女裸拍族為挑戰極端刺激，竟亂入車水馬龍的新竹縣文化局、竹北市光明美食商圈、公園花燈等處，在不知情路人旁掏出巨乳、下半身一絲不掛三點全露裸拍，再將不雅照PO上網路論壇賺取積分，引發網友議論，連警方都私下指出，這次的裸拍地點是新竹有史以來作風最大膽的一次。

警方指出，裸拍族長期在新竹地區亂入，再將裸拍照上傳標榜自拍、偷拍的色情網站、論壇，目前將積極增加網路巡邏，也會分析裸拍族的習性，研判出沒地點，再調警力以不定時巡邏方式嚇阻，裸拍行為恐觸犯社會秩序維護法，若進一步將裸照上傳網路，也恐吃上刑法妨害風化罪，呼籲民眾切勿以身試法。

記者調查，裸拍族多次亂入新竹地區各處景點，包含17公里海岸線、豎琴橋、青草湖、鄉間道路等處，都能發現熟女裸拍族的蹤跡，雖然警方極力嚇阻，新竹的裸拍族卻宛如春風吹又生的雜草，上月竟有熟女裸拍族大白天跑到新竹縣人潮眾多、最常溜小孩的文化局周遭、光明商圈及附近公園花燈旁直接全裸、展現巨乳，搔首弄姿自拍，一旁還有不知情、騎腳踏車準備過馬路的路人，行徑離譜，但一系列的照片獲得網友熱烈回響。

記者發現，網路上有數個標榜自拍、偷拍的色情網站、論壇，這些論壇會員數達萬人，每天都有網友在各討論區內交流，但要取得會員資格，需詳細註明基本資料，藉由不斷分享自拍照、影片提高關注度，能有權限瀏覽更多論壇內的討論區。

台灣心理健康與諮商專業發展協會常務監事何宇欣分析，裸拍族的行為可分為「一般性好奇」與「長期性精神病狀」兩類型，前者則只是出自新鮮、好玩的心態，後者則重於內心自我想像，在公共場所裸拍，一旁有不知情的路人，那種隨時被旁人發現的緊張與刺激感，可將身心靈的性興奮達到不同層級。