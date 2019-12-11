親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「我殺了你媽媽」 五金行老闆自曝殺妻後陳屍台南

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

獨／歪風越吹越猛 新竹文化局周遭、商圈大街上裸拍

2019-12-11 18:17聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹往年秋冬季除有威力驚人的九降風，近年還有越吹越猛的裸拍歪風。一名熟女裸拍族為挑戰極端刺激，竟亂入車水馬龍的新竹縣文化局、竹北市光明美食商圈、公園花燈等處，在不知情路人旁掏出巨乳、下半身一絲不掛三點全露裸拍，再將不雅照PO上網路論壇賺取積分，引發網友議論，連警方都私下指出，這次的裸拍地點是新竹有史以來作風最大膽的一次。

警方指出，裸拍族長期在新竹地區亂入，再將裸拍照上傳標榜自拍、偷拍的色情網站、論壇，目前將積極增加網路巡邏，也會分析裸拍族的習性，研判出沒地點，再調警力以不定時巡邏方式嚇阻，裸拍行為恐觸犯社會秩序維護法，若進一步將裸照上傳網路，也恐吃上刑法妨害風化罪，呼籲民眾切勿以身試法。

記者調查，裸拍族多次亂入新竹地區各處景點，包含17公里海岸線、豎琴橋、青草湖、鄉間道路等處，都能發現熟女裸拍族的蹤跡，雖然警方極力嚇阻，新竹的裸拍族卻宛如春風吹又生的雜草，上月竟有熟女裸拍族大白天跑到新竹縣人潮眾多、最常溜小孩的文化局周遭、光明商圈及附近公園花燈旁直接全裸、展現巨乳，搔首弄姿自拍，一旁還有不知情、騎腳踏車準備過馬路的路人，行徑離譜，但一系列的照片獲得網友熱烈回響。

記者發現，網路上有數個標榜自拍、偷拍的色情網站、論壇，這些論壇會員數達萬人，每天都有網友在各討論區內交流，但要取得會員資格，需詳細註明基本資料，藉由不斷分享自拍照、影片提高關注度，能有權限瀏覽更多論壇內的討論區。

台灣心理健康與諮商專業發展協會常務監事何宇欣分析，裸拍族的行為可分為「一般性好奇」與「長期性精神病狀」兩類型，前者則只是出自新鮮、好玩的心態，後者則重於內心自我想像，在公共場所裸拍，一旁有不知情的路人，那種隨時被旁人發現的緊張與刺激感，可將身心靈的性興奮達到不同層級。

何宇欣說，無論是哪一種類型，裸拍族自拍後將一系列照片上傳至網路獲取網友熱議，這可增加內心的成就感，即使恐觸法，仍不能抹去心中一種「偷做壞事」的興奮感，且可能習慣成自然，提醒民眾追求刺激之餘，仍要注意別觸法。

裸拍族亂入，新竹縣文化局、竹北市光明美食商圈都淪陷。記者王駿杰／翻攝
裸拍族亂入，新竹縣文化局、竹北市光明美食商圈都淪陷。記者王駿杰／翻攝
分享

裸拍族新竹自拍

延伸閱讀

影／淡定哥！致命雪崩來襲 他慢跑逃離還自拍

追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡 眾藝術家聯...

校歌也可以這樣 宜蘭師生自編創意校歌顛覆刻板...

新竹散策小旅行 巷弄森林系咖啡館鬱鬱滿滿植物...

相關新聞

「我殺了你媽媽」 五金行老闆自曝殺妻後陳屍台南

2019-12-11 18:58

彰化永靖五金老闆陳屍台南 妻下落不明

2019-12-11 17:35

再傳5警被約談！海山分局偽造文書騙嘉獎 疑有未爆彈

2019-12-11 17:02

台7線大溪百吉隧道口 砂石車與機車發生事故騎士重傷

2019-12-11 18:59

國中生上課時間不在學校 竟落水在淡水河面載浮載沉

2019-12-11 18:59

這工作接電話救命「超有成就感」！他獲選全國優秀執勤員

2019-12-11 18:55

新北市警海山分局派出所又遭約談 分局：全力配合檢調

2019-12-11 18:22

影／尋人變抓人？台南警方協尋竟查獲通緝犯

2019-12-11 17:31

國一湖口北上今凌晨連2追撞 2大車駕駛不治

2019-12-11 14:50

基福公路搶走了亮點？ 全球唯一天燈造型派出所撤哨了

2019-12-11 14:35

被年近8旬老翁駕車撞上 騎士的機車燒成廢鐵

2019-12-11 13:45

搶快車禍頻傳 雲林縣3個月內新增5處定點測速照相

2019-12-11 13:43

「不管怎麼走都會違規」 桃園怪異路段讓人好傻眼

2019-12-11 13:29

影／切換車道引發7車連環撞 車禍畫面曝光

2019-12-11 13:02

花蓮閃黃燈路口車禍車頭毀損 2人重傷送醫

2019-12-11 12:32

影／台中清晨會車衍生行車糾紛 9狠男持球棒狂砸白車

2019-12-11 12:04

雙胞胎姊妹聯手圍毆少女 竟是五股烏龍砸車案後續

2019-12-11 11:42

男逛士林夜市被撞怒嗆聲 下秒慘遭棍棒痛毆

2019-12-11 10:54

疑因變換車道 高雄台88線7車連環撞

2019-12-11 10:51

影／死亡一瞬間畫面曝光！女大生闖紅燈撞左轉車殞命

2019-12-11 09:33

七旬夫妻登鳶嘴山夜色暗婦失足 員警脫外套供對方助暖

2019-12-11 09:13

新北婦幼隊以一條愛心手環 送失智老婦返家

2019-12-11 00:39

搬家棄養 18狗慘死在「地獄」

2019-12-11 00:29

虐9貓遭圍毆成傷 雙方都送辦

2019-12-11 00:25

女大生闖紅燈 「肉包鐵」撞轎車亡

2019-12-11 00:22

束帶斷裂 整捆木材壓死女工

2019-12-11 00:13

國道追撞火燒車 他飛出車外 目睹妻女燒死

2019-12-11 00:00

今年父親節男老師墜樓身亡 基隆信二路停車場又傳悲劇

2019-12-10 21:02

影／兒子被鬼附身？高雄男子當街攻擊路人

2019-12-10 20:15

影／基隆大樓民宅晚間竄出火舌 消防員急撲滅進火場搜救

2019-12-10 20:14

汐止改裝車深夜吵死人 警加強執法狂抓650件

2019-12-10 20:10

來台10多年拿到身分證 越南女工不幸遭木材重壓身亡

2019-12-10 20:00

影／梨山90歲耆老打獵沒音訊 數十警義消接力搶救尋獲無礙

2019-12-10 19:20

影／台中龍井三合院火警 母子一死一重傷

2019-12-10 18:38

影／基隆信二路停車場又傳有人墜樓 男子身亡 老母哭斷腸

2019-12-10 18:14

影／驚悚！高雄女工清點木材 束帶突斷木材落下壓死她

2019-12-10 17:11

國道火燒車女子和2歲女童燒死 親屬赴桃殯指認

2019-12-10 16:49

小心荷包別失血 竹崎159縣道本月起移動式測速照相

2019-12-10 15:39

闖紅燈釀禍？女大生撞左轉轎車倒地送醫不治

2019-12-10 15:39
看更多

熱門文章

影／死亡一瞬間畫面曝光！女大生闖紅燈撞左轉車殞命

2019-12-11 09:33

「假交流、真觀光」 旅行社、協會違法助5000陸客來台

2019-12-11 15:39

來台10多年拿到身分證 越南女工不幸遭木材重壓身亡

2019-12-10 20:00

今年父親節男老師墜樓身亡 基隆信二路停車場又傳悲劇

2019-12-10 21:02

他摳生殖器痘痘血流不止痛失雄風 網驚：快掛急診

2019-12-10 21:13

影／蔡易餘宣傳車拆媽媽盟布條 警詢後依竊盜罪嫌函送

2019-12-11 10:45

出生14天男嬰遭生父打死 女埋嬰屍良心不安投案

2019-12-11 12:19

基福公路搶走了亮點？ 全球唯一天燈造型派出所撤哨了

2019-12-11 14:35

影／基隆大樓民宅晚間竄出火舌 消防員急撲滅進火場搜救

2019-12-10 20:14

女大生闖紅燈 「肉包鐵」撞轎車亡

2019-12-11 00:22

國一湖口北上今凌晨連2追撞 2大車駕駛不治

2019-12-11 14:50

「館長」陳之漢賣手錶 高規格3萬6限量600支引發熱議

2019-12-11 12:02

再接再厲 新竹檢警再度偵破選舉賭盤案

2019-12-10 21:18

醉妻太盧被老公放生 慘被老公兄弟撿屍性侵

2019-12-11 16:19

搶快車禍頻傳 雲林縣3個月內新增5處定點測速照相

2019-12-11 13:43

半夜遇狼要解短褲鈕扣 她膝蓋頂狼反抗逃性侵

2019-12-11 07:05

影／切換車道引發7車連環撞 車禍畫面曝光

2019-12-11 13:02

台南街頭刺傷歸國僑胞 凶嫌還叫母親清洗凶刀

2019-12-10 19:36

影／梨山90歲耆老打獵沒音訊 數十警義消接力搶救尋獲無礙

2019-12-10 19:20

「不管怎麼走都會違規」 桃園怪異路段讓人好傻眼

2019-12-11 13:29

假民調真抹黑？張瀚天向警方報案

2019-12-10 19:33

店家喊「沒空位」拒絕獨自吃鍋 他下秒電話訂位超傻眼

2019-12-11 13:18

賭博糾紛兩派駁火釀一死 南檢起訴6嫌

2019-12-11 11:48

國道追撞火燒車 他飛出車外 目睹妻女燒死

2019-12-11 00:00

七旬夫妻登鳶嘴山夜色暗婦失足 員警脫外套供對方助暖

2019-12-11 09:13

該「攜伴」參加尾牙嗎？ 網友勸退：省得一堆麻煩

2019-12-11 13:15

退警抗議蔡英文與「學弟」爆拉扯 免入獄卻付出代價

2019-12-10 21:45

雙胞胎姊妹聯手圍毆少女 竟是五股烏龍砸車案後續

2019-12-11 11:42

汐止改裝車深夜吵死人 警加強執法狂抓650件

2019-12-10 20:10

再傳5警被約談！海山分局偽造文書騙嘉獎 疑有未爆彈

2019-12-11 17:02

義大槓高雄市府官員敗訴確定 趙建喬聽判「心情很開朗」

2019-12-11 10:35

老來得子竟打死14天大兒子 他威脅女友「母子只能留一人」

2019-12-11 13:08

民進黨屏東5連霸議員潘淑真 涉買票當選無效確定

2019-12-11 16:30

束帶斷裂 整捆木材壓死女工

2019-12-11 00:13

被年近8旬老翁駕車撞上 騎士的機車燒成廢鐵

2019-12-11 13:45

遭陳宜民推擠 保六女警首發聲「想恢復平靜生活」

2019-12-11 16:08

兒子「黑白譙」遭槍殺 身價4千萬雙親求償判賠221萬

2019-12-11 12:03

搬家棄養 18狗慘死在「地獄」

2019-12-11 00:29

記恨記到畢業 女子惡整高中同學被訴

2019-12-10 19:31

獨／歪風越吹越猛 新竹文化局周遭、商圈大街上裸拍

2019-12-11 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top