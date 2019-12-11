9旬老夫婦街頭依偎抵寒風 熱心警堅持開車送他們回家

新北市林口警分局日前強烈冷氣團來襲期間，因民眾報案表示在轄內一處公車亭，看見一對高齡夫婦衣著單薄相互依偎在等公車，擔心2位長者受寒希望警方幫忙，員警接獲報案後立刻二話不說先將人載回附近派出所休息，經過了解老夫婦住處，順利將人用警車載送回家。

據了解，當日晚間7時許，高齡90歲的陳姓老先生與太太2人頂著寒風在文化一路上的街頭公車亭等公車，因強烈的東北風不斷吹拂，2人不斷緊縮窩在車亭一角，路過民眾見狀不忍，加上當晚僅10度出頭的天氣，還下著細雨，擔心老夫婦因寒冷天氣導致意外，立刻就報警求助。

林口警分局文化派出所警員孫浚桓與王凱翔抵達現場，即發現老夫婦還在車亭內等車，但寒冷的強風凍得2人幾乎回不出話來，員警立刻請老夫婦上車，送到100公尺遠的派出所休息，還立即遞上熱茶讓2位暖身子。

老夫婦表示，是要前往孫子在林口的住處，但一時忘了地點，只能在公車亭等候曾經搭乘過的公車班次；員警表示要送2人前往，陳老先生卻不好意思地表示不敢麻煩警察，要員警送他們回車亭就好，但警方並不放心2人安危，希望老夫婦能先打電話給家人報平安；老奶奶雖然表示要打給女兒來接，但員警卻發現她只是假裝撥電話，電話並沒有真的接通，懷疑有隱情，但又不便戳破，才堅持要將2人送回住處。