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領個包裹卻被丟包！女移工郵局外淚崩：阿公不見了

2019-12-11 15:33聯合報 記者林佩均／即時報導

台中市王姓阿公載印尼籍女移工郵局領包裹，未料女移工領完包裹，原本在機車等她的阿公卻不見蹤影，她心急徒步20分鐘到派出所報警，邊哭邊說，「怎麼辦，阿公不見了？」員警依包裹上住址往住家方向尋找，果然找到緩慢騎機車返家的阿公，移工這才破涕為笑，「阿公，我終於找到你了」。

「怎麼辦，阿公不見了？」一名印尼籍女移工前天傍晚到台中市第一警分局西區所報警，以不流暢國語哭哭啼啼訴說，王姓阿公載她到英才郵局領包裹，她進去取件不到半小時就出來，但阿公連人帶機車不見蹤跡，她慌張走了20分鐘到派出所尋求幫助。

女移工哭訴，身上沒有帶手機、也不知道住家詳細地址，員警楊智凱、侯瑜請她先冷靜下來，一行人重回郵局也未發現王姓阿公身影。

女移工又更慌張地說，雖然阿嬤在家，但阿嬤無法自己行動，就算打電話回家或按門鈴，阿嬤也無法接電話或應門，而且她只記得住在北區，詳細的地址也不記得。

所幸員警發現女移工手上的包裹寫有住址，陳員與侯員帶著女移工往住所查看，果然在靠近王姓阿公住家的巷口，發現緩慢騎機車返家的阿公，女移工臉上雖掛著淚珠，但總算笑著說，「阿公，我終於找到你了」，兩人順利返家。

女移工見到阿公平安無事，這才破涕為笑說，「阿公，我終於找到你了」。記者林佩均／翻...
女移工見到阿公平安無事，這才破涕為笑說，「阿公，我終於找到你了」。記者林佩均／翻攝
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王姓阿公未等女移工領完包裹就逕自返家，讓女移工相當著急，所幸警方協助尋獲阿公。記...
王姓阿公未等女移工領完包裹就逕自返家，讓女移工相當著急，所幸警方協助尋獲阿公。記者林佩均／翻攝
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