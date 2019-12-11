領個包裹卻被丟包！女移工郵局外淚崩：阿公不見了

台中市王姓阿公載印尼籍女移工到郵局領包裹，未料女移工領完包裹，原本在機車等她的阿公卻不見蹤影，她心急徒步20分鐘到派出所報警，邊哭邊說，「怎麼辦，阿公不見了？」員警依包裹上住址往住家方向尋找，果然找到緩慢騎機車返家的阿公，移工這才破涕為笑，「阿公，我終於找到你了」。

「怎麼辦，阿公不見了？」一名印尼籍女移工前天傍晚到台中市第一警分局西區所報警，以不流暢國語哭哭啼啼訴說，王姓阿公載她到英才郵局領包裹，她進去取件不到半小時就出來，但阿公連人帶機車不見蹤跡，她慌張走了20分鐘到派出所尋求幫助。

女移工哭訴，身上沒有帶手機、也不知道住家詳細地址，員警楊智凱、侯瑜請她先冷靜下來，一行人重回郵局也未發現王姓阿公身影。

女移工又更慌張地說，雖然阿嬤在家，但阿嬤無法自己行動，就算打電話回家或按門鈴，阿嬤也無法接電話或應門，而且她只記得住在北區，詳細的地址也不記得。