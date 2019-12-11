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基福公路搶走了亮點？ 全球唯一天燈造型派出所撤哨了

2019-12-11 14:35聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

新北市觀光旅遊局5年前在菁桐打造全球唯一、天燈造型的「天燈派出所」平溪分駐所，警方卻在9月撤哨了，瑞芳分局長陳杏結說，菁桐的遊客少了，他們階段性任務完成，派出所員警撤回平溪行政區，守護居民治安。地方民眾不滿指出，一個無解又不當的建設，基福公路搶走了亮點，也證明了市府的思維錯誤。

守護菁桐月台拒絕台鐵拆軌道行動在臉書貼文指出，2014年03月12日天燈「派出所」，在有爭議的情況下誕生。爭議點在於它與整體的環境不搭。可惜，亮點的思維勝過文化景觀。

如今，就在昨天，警員移師回平溪分駐所，天燈造型的「派出所」或將改名，由二十幾萬顆LED燈所付予的LED天燈還會閃爍到何時。

如果當初能夠採用當地人的呼籲，建設為木造派出所或石頭屋派出所，旁邊的停車場或許可以建造成古味餐廳搭配，而菁桐也還可以是懷舊的地方。

玻璃帷幕天燈太亮了，旁邊的停車場持有人恐怕對投資建設費思量，該如何搭配？一個無解又不當的建設，基福公路搶走了亮點，也證明了市府的思維錯誤。但損失的確是地方觀光，

瑞芳警分局表示，他們和市府觀旅局研究一段時間了，觀旅局要把這裡空間重新規畫，警方則考慮到遊客減少，和當初天燈派出所建物剛蓋起來時，觀光量有一些差異，老街也有一些聲音希望派出所再搬回去原來的地方，雙方都有需求之下做的決定。

9月底他們就搬回2公里外的平溪老街了，那棟交給觀旅局和區公所做空間規畫，但警方仍兼顧治安，派同仁假日前往執勤，服務沒有中斷。

「天燈派出所」於2014年落成啟用，9公尺高、直徑9至12公尺的天燈主建築玻璃帷幕，由20萬顆LED燈泡構成，提供派出所、旅客諮詢、洗手間及施放電子天燈等服務，相當吸睛，每晚整點上演多層次及線條變化的光雕秀，吸引遊客前來一睹丰采，不少情侶在此求婚成功。

平溪派出所，今年9月從天燈造型派出所撤回平溪老街。圖／新北市政府觀光旅遊網
平溪派出所，今年9月從天燈造型派出所撤回平溪老街。圖／新北市政府觀光旅遊網
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基福公路開通後，遊客放天燈往十分移動，菁桐遊客大減。記者吳淑君／攝影
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天燈平溪

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