親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

港警暴力應獨立調查：打臉林鄭！國際專家團辭職

MLB／9年3.24億美元破紀錄天價 柯爾獎落洋基

讓行人過馬路喘息暫停 高雄市設置4處「行人庇護島」

2019-12-11 14:01聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄市區主要幹道路幅寬大，常遇行人沒走完就變紅燈，導致在車陣中險象環生。高雄市交通局今年11月底在大型路口，專案試辦設置4處「行人庇護島」，於道路分隔島留設行人待停區域，提供行人暫停或年長者過馬路時的喘息空間。

交通局表示，因應老齡化社會來臨，過去以延長路口行人通行秒數方式改善，但有年長者或行動不便民眾，仍反映一次穿越路口還是有些局促。在市府道安會報指示下，交通局盤點市區路幅較寬闊路段及過去行人反映無法順利穿越的路口，規畫施作行人庇護島。

交通局表示，至11月底已完工4處，包括權及三多、民權及四維、民權及民生、民族及中正等4處行人庇護島。將行人穿越線退縮至道路分隔島頭後方，提供安全庇護空間，讓行人穿越路口得以暫停喘息，也提高駕駛人警覺，降低行車速度。

其中在新興區中正二路和民族二路口，則是設置高雄第一處Z型行人兩段式穿越道。Z型穿越道（Staggered Pedestrian Crossing）源自英國，主要是藉轉彎的穿越道，引導行人視線直覺性的看見路口來車，提升行人穿越的安全性。

交通局說，在民族中正路口採反Z型的設計，讓行人背對來車，主要是希望退縮入口端行穿線，使轉向車輛遇行穿線時角度為垂直，減少A柱視線死角，增加駕駛人對行人的可視性；出口端行穿線往路口處延伸，則增加停等空間，縮小路口並增加車輛疏解效率。

交通局表示，國內近年提倡人本交通環境，高雄市交通局未來也將持續努力，透過交通工程及設施改善來保護弱勢族群，讓高雄交通環境更友善、安全。

高雄市交通局今年11月底在大型路口，專案試辦設置4處「行人庇護島」，於道路分隔島...
高雄市交通局今年11月底在大型路口，專案試辦設置4處「行人庇護島」，於道路分隔島留設行人待停區域，提供行人暫停或年長者過馬路時的喘息空間。圖／高雄市交通局提供
分享

高雄市

延伸閱讀

網路替代馬路 移民署行動列車推廣線上申辦服務

美國防授權法案挺台 「美艦應常態穿越台海」

高市總預算 一毛未刪全部通過

高市毒防基金會 積欠員工薪水

相關新聞

影／死亡一瞬間畫面曝光！女大生闖紅燈撞左轉車殞命

2019-12-11 09:33

七旬夫妻登鳶嘴山夜色暗婦失足 員警脫外套供對方助暖

2019-12-11 09:13

國道追撞火燒車 他飛出車外 目睹妻女燒死

2019-12-11 00:00

女大生闖紅燈 「肉包鐵」撞轎車亡

2019-12-11 00:22

束帶斷裂 整捆木材壓死女工

2019-12-11 00:13

虐9貓遭圍毆成傷 雙方都送辦

2019-12-11 00:25

搬家棄養 18狗慘死在「地獄」

2019-12-11 00:29

基福公路搶走了亮點？ 全球唯一天燈造型派出所撤哨了

2019-12-11 14:35

被年近8旬老翁駕車撞上 這名騎士的機車燒成廢鐵

2019-12-11 13:45

搶快車禍頻傳 雲林縣3個月內新增5處定點測速照相

2019-12-11 13:43

「不管怎麼走都會違規」 桃園怪異路段讓人好傻眼

2019-12-11 13:29

切換車道引發7車連環撞 車禍畫面曝光

2019-12-11 13:02

花蓮閃黃燈路口車禍車頭毀損 2人重傷送醫

2019-12-11 12:32

影／台中清晨會車衍生行車糾紛 9狠男持球棒狂砸白車

2019-12-11 12:04

疑因變換車道 高雄台88線7車連環撞

2019-12-11 10:51

新北婦幼隊以一條愛心手環 送失智老婦返家

2019-12-11 00:39

今年父親節男老師墜樓身亡 基隆信二路停車場又傳悲劇

2019-12-10 21:02

影／兒子被鬼附身？高雄男子當街攻擊路人

2019-12-10 20:15

影／基隆大樓民宅晚間竄出火舌 消防員急撲滅進火場搜救

2019-12-10 20:14

汐止改裝車深夜吵死人 警加強執法狂抓650件

2019-12-10 20:10

來台10多年拿到身分證 越南女工不幸遭木材重壓身亡

2019-12-10 20:00

影／梨山90歲耆老打獵沒音訊 數十警義消接力搶救尋獲無礙

2019-12-10 19:20

影／台中龍井三合院火警 母子一死一重傷

2019-12-10 18:38

影／基隆信二路停車場又傳有人墜樓 男子身亡 老母哭斷腸

2019-12-10 18:14

影／驚悚！高雄女工清點木材 束帶突斷木材落下壓死她

2019-12-10 17:11

國道火燒車女子和2歲女童燒死 親屬赴桃殯指認

2019-12-10 16:49

小心荷包別失血 竹崎159縣道本月起移動式測速照相

2019-12-10 15:39

闖紅燈釀禍？女大生撞左轉轎車倒地送醫不治

2019-12-10 15:39

轎車停等「機車待轉區」 女騎士提醒...反挨罵「靠北」

2019-12-10 15:38

影／見警察心虛躲進汽旅 詐欺通緝犯仍難逃女警鷹眼

2019-12-10 15:09

入冬苗縣第首件一氧化碳中毒事件 高壓氧治療救3人

2019-12-10 14:49

思覺失調症患者急診大罵護理師 心神喪失獲不起訴

2019-12-10 14:48

誰在米奇、米妮燈箱上塗鴉 中市警調帶追犯嫌

2019-12-10 14:48

車子無人自走350公尺衝上人行道 車主竟疑失竊搞烏龍

2019-12-10 14:47

大都會公車右轉撞人意外 總經理：公司將負全責

2019-12-10 14:31

三寶過彎仍暴衝！民眾停紅燈竟遭迎頭撞上

2019-12-10 14:28

公車上持菜刀遭合力制伏 嫌犯自稱防身之用

2019-12-10 14:17

台南市關廟區民宅起火 大火竄出消防員搜尋有無人受困

2019-12-10 13:32

警擔心長者領50萬元被詐騙 原是要借給兒子買房

2019-12-10 13:26
看更多

熱門文章

影／死亡一瞬間畫面曝光！女大生闖紅燈撞左轉車殞命

2019-12-11 09:33

影／基隆信二路停車場又傳有人墜樓 男子身亡 老母哭斷腸

2019-12-10 18:14

闖紅燈釀禍？女大生撞左轉轎車倒地送醫不治

2019-12-10 15:39

影／台中龍井三合院火警 母子一死一重傷

2019-12-10 18:38

來台10多年拿到身分證 越南女工不幸遭木材重壓身亡

2019-12-10 20:00

小心荷包別失血 竹崎159縣道本月起移動式測速照相

2019-12-10 15:39

今年父親節男老師墜樓身亡 基隆信二路停車場又傳悲劇

2019-12-10 21:02

他摳生殖器痘痘血流不止痛失雄風 網驚：快掛急診

2019-12-10 21:13

影／驚悚！高雄女工清點木材 束帶突斷木材落下壓死她

2019-12-10 17:11

影／基隆大樓民宅晚間竄出火舌 消防員急撲滅進火場搜救

2019-12-10 20:14

雇用少女坐檯陪酒 指示包包鎖櫃 免得美眉撤退包包露餡

2019-12-10 16:36

女大生闖紅燈 「肉包鐵」撞轎車亡

2019-12-11 00:22

國道匝道驚見詭異黑衣跪拜姨 路中雙手合十拜來車

2019-12-10 17:09

再接再厲 新竹檢警再度偵破選舉賭盤案

2019-12-10 21:18

影／蔡易餘宣傳車拆媽媽盟布條 警詢後依竊盜罪嫌函送

2019-12-11 10:45

金門高齡八旬老人走失 警方動員順利尋獲

2019-12-10 16:49

半夜遇狼要解短褲鈕扣 她膝蓋頂狼反抗逃性侵

2019-12-11 07:05

「館長」陳之漢賣手錶 高規格3萬6限量600支引發熱議

2019-12-11 12:02

誰在米奇、米妮燈箱上塗鴉 中市警調帶追犯嫌

2019-12-10 14:48

調查局形象調查官更替 「小林志玲」李穎驚艷登場

2019-12-10 14:39

影／梨山90歲耆老打獵沒音訊 數十警義消接力搶救尋獲無礙

2019-12-10 19:20

台南街頭刺傷歸國僑胞 凶嫌還叫母親清洗凶刀

2019-12-10 19:36

假民調真抹黑？張瀚天向警方報案

2019-12-10 19:33

年輕女大雨全身濕欲跳海 金山警與民急救援送上熱咖啡

2019-12-10 16:01

國道追撞火燒車 他飛出車外 目睹妻女燒死

2019-12-11 00:00

七旬夫妻登鳶嘴山夜色暗婦失足 員警脫外套供對方助暖

2019-12-11 09:13

轎車停等「機車待轉區」 女騎士提醒...反挨罵「靠北」

2019-12-10 15:38

退警抗議蔡英文與「學弟」爆拉扯 免入獄卻付出代價

2019-12-10 21:45

出生14天就被生父活活打死 把嬰屍埋掉良心不安才曝光

2019-12-11 12:19

賭博糾紛兩派駁火釀一死 南檢起訴6嫌

2019-12-11 11:48

性侵14歲少女辯「過於喜歡」求減刑 法官：難引起同情

2019-12-10 16:04

店家喊「沒空位」拒絕獨自吃鍋 他下秒電話訂位超傻眼

2019-12-11 13:18

雙胞胎姊妹聯手圍毆少女 竟是五股烏龍砸車案後續

2019-12-11 11:42

義大槓高雄市府官員敗訴確定 趙建喬聽判「很開朗」

2019-12-11 10:35

夾帶活體動物闖關頻率升高 海關連續緝獲多案

2019-12-10 18:38

束帶斷裂 整捆木材壓死女工

2019-12-11 00:13

影／調查局新形象調查官 前歌手李穎登板吸睛

2019-12-10 18:22

記恨記到畢業 女子惡整高中同學被訴

2019-12-10 19:31

該「攜伴」參加尾牙嗎？ 網友勸退：省得一堆麻煩

2019-12-11 13:15

搬家棄養 18狗慘死在「地獄」

2019-12-11 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top