讓行人過馬路喘息暫停 高雄市設置4處「行人庇護島」

高雄市區主要幹道路幅寬大，常遇行人沒走完就變紅燈，導致在車陣中險象環生。高雄市交通局今年11月底在大型路口，專案試辦設置4處「行人庇護島」，於道路分隔島留設行人待停區域，提供行人暫停或年長者過馬路時的喘息空間。

交通局表示，因應老齡化社會來臨，過去以延長路口行人通行秒數方式改善，但有年長者或行動不便民眾，仍反映一次穿越路口還是有些局促。在市府道安會報指示下，交通局盤點市區路幅較寬闊路段及過去行人反映無法順利穿越的路口，規畫施作行人庇護島。

交通局表示，至11月底已完工4處，包括權及三多、民權及四維、民權及民生、民族及中正等4處行人庇護島。將行人穿越線退縮至道路分隔島頭後方，提供安全庇護空間，讓行人穿越路口得以暫停喘息，也提高駕駛人警覺，降低行車速度。

其中在新興區中正二路和民族二路口，則是設置高雄第一處Z型行人兩段式穿越道。Z型穿越道（Staggered Pedestrian Crossing）源自英國，主要是藉轉彎的穿越道，引導行人視線直覺性的看見路口來車，提升行人穿越的安全性。

交通局說，在民族中正路口採反Z型的設計，讓行人背對來車，主要是希望退縮入口端行穿線，使轉向車輛遇行穿線時角度為垂直，減少A柱視線死角，增加駕駛人對行人的可視性；出口端行穿線往路口處延伸，則增加停等空間，縮小路口並增加車輛疏解效率。