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被年近8旬老翁駕車撞上 這名騎士的機車燒成廢鐵

2019-12-11 13:45聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

高雄一名79歲朱姓老翁，今天凌晨1點15分左右開車經過高雄市大社區中山路與三民路口時，追撞上停等紅燈的48歲黃姓騎士，造成黃的機車在滑行程漏油起火，當場燒成廢鐵，還好黃男只有輕傷，警方將進一步釐清肇事責任。

涉嫌肇事的朱姓老翁年事已高，他心有餘悸地向警方表示，當時天色很暗，沒注意到前方有機車在停等紅燈而追撞上。而被撞的黃姓騎士，幸運只有輕傷，不過他的機車卻燒成廢鐵。

仁武警分局表示，雙方都沒有酒駕，肇事責任還需進一步鑑定。

高雄一名48歲黃姓騎士深夜停等紅燈時，被79歲老翁駕車追撞，車子滑行時漏油當場起...
高雄一名48歲黃姓騎士深夜停等紅燈時，被79歲老翁駕車追撞，車子滑行時漏油當場起火 燃燒。記者王昭月／翻攝
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老翁酒駕高雄市

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