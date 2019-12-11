被年近8旬老翁駕車撞上 這名騎士的機車燒成廢鐵

高雄一名79歲朱姓老翁，今天凌晨1點15分左右開車經過高雄市大社區中山路與三民路口時，追撞上停等紅燈的48歲黃姓騎士，造成黃的機車在滑行程漏油起火，當場燒成廢鐵，還好黃男只有輕傷，警方將進一步釐清肇事責任。

涉嫌肇事的朱姓老翁年事已高，他心有餘悸地向警方表示，當時天色很暗，沒注意到前方有機車在停等紅燈而追撞上。而被撞的黃姓騎士，幸運只有輕傷，不過他的機車卻燒成廢鐵。