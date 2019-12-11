搶快車禍頻傳 雲林縣3個月內新增5處定點測速照相

雲林縣今年9月起陸續新設包括台61線、崙背鄉156縣道、斗六明德北路、台19線等5處定點測速照相，其中台61線西濱快速公路雙向兩處9月至今已開出近一萬張罰單，是雲林新測速王，另斗六市明德北路與育英北街路口今年至今發生20多起車禍事故，造成2人死亡，警方已於11月完成定點測速照相設置。

雲林縣警察局交通隊長曾智揚表示，斗六市明德北路與育英北街路口今年初至今發生20多起車禍事故，造成2人死亡，十次車禍九次快，經過多次會勘後，上月定點測速照相啟用，並架設警察人形立牌，提醒用路人注意交通安全，11月至今已開出逾400張罰單。

雲林縣警察局交通隊組長廖添寶指出，台61線是南北向快速公路，超速情況嚴重，今年1至9月台61線雲林縣轄內發生29件交通事故，造成一人死亡，9月雙向都增設定點測速照相後，速限90公里至今已開出9900多張超速罰單，速度最快超過150公里，目前這兩處測速照相平均每天開出的罰單為全縣第一、二名。