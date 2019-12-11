「不管怎麼走都會違規」 桃園怪異路段讓人好傻眼

桃園蕭姓女子騎機車載剛滿周歲的女兒和謝姓小客車駕駛擦撞，警方以蕭女「支線不讓幹線車道先行」舉發開罰600元，蕭不服提告行政訴訟；法院勘驗發現，事發的延壽街154巷口，停止線、黃色網狀線畫設失當，蕭女當時陷入「不管怎麼走都會違規」窘境，難認主觀有故意，判撤銷原裁罰。

經調查，蕭女去年10月15日騎機車載女兒行經桃園區延壽街154巷口要往益壽8街前進，謝姓男子則開車從交叉的延壽街直行，2車在巷口發生碰撞，警方以蕭女有「支線不讓幹線車道先行」、「違反道路安全交通規則肇事使人受傷」違規，舉發經桃園市交裁處裁罰600元罰鍰、記違規點數4點。

蕭女不服提行政訴訟，表示當時騎車載剛滿1歲的女兒，經延壽街154巷口往益壽8街前進，路口號誌是「閃紅燈」，所以有停車確認前方橫向延壽街左右無車，進到路口就被逆向的汽車撞到左後方，自己和女兒都有擦傷，本件肇因非她支線未讓主線。

蕭還說，身為母親全心全意盡力照顧女兒，對於行車安全她絲毫不敢輕忽，一直是戰戰兢兢，且謝男當下車禍就大聲說他是直行車，有行車記錄器，至今沒關心過她們母女傷勢。

交裁處則說，謝男跨越分隔線超車後和蕭碰撞，但依監視器畫面未發現蕭有行經路口減速接近，並先停在交岔路口前，讓幹道車輛先通行後認為安全才續行的事證。

法院勘驗畫面，發現延壽街154巷的「停止線」位置因為道路旁建築物遮蔽，蕭女騎機車經過，應無法在停止線位置完整確認延壽街的車輛通行狀況，也就是說，就算蕭女依規定在停止線前停車再開，仍會因死角無法察覺行經車輛。

至於交裁處以蕭女應「先停於交岔路口前，讓幹道車優先通行」無異是強人所難，若蕭女依該規定，將永遠無法觀察幹道左右行車，所以必須超越停止線進入右前方黃色網狀線，才能看到兩旁車流。